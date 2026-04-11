All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 5
Geelong Cats vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 10:30 a.m.
Greater Western Sydney Giants vs. Richmond Tigers — FS2, 1:01 a.m. (Sunday)
Port Adelaide Power vs. St. Kilda Saints — Fox Soccer Plus, 5:01 a.m. (Sunday)
Boxing
Gold Star Promotions
Heavyweights, Tottenham Hotspur Stadium, London, United Kingdom
Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov — Netflix, 2 p.m.
Bundesliga
Matchday 29
Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN2, 9 a.m.
1. FC Heidenheim vs. 1. FC Union Berlin — ESPN+, 9:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9;20 a.m.
VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 9:20 a.m.
FC St. Pauli vs. Bayern München — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Baseball
Florida at Georgia — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Virginia Tech at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Texas at Texas A&M — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Arkansas at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Kentucky at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Basketball
Men’s
B1G Live: Michigan Basketball National Championship Celebration — Big Ten Network, 1 p.m.
College Hockey
Men’s
NCAA Men’s Ice Hockey Tournament
NCAA Frozen Four
National Championship, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Announcers: John Buccigross/Colby Cohen//Quint Kessenich
Wisconsin vs. Denver — ESPN/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Studio Announcers: Zubin Mehenti/Paul Caponigri/Andrew Raycroft
College Lacrosse
Men’s
Navy at Army — CBS Sports Network, 2:30 p.m.
Virginia at Syracuse — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
North Carolina at Notre Dame — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Rutgers at Maryland — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Women’s
Duke at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Army at Navy — CBS Sports Network, noon
Boston College at Virginia — ESPNU/ESPN Unlimited, 1 p.m.
College Softball
Ohio State at Michigan — Big Ten Network/Fox One, 11 a.m.
Alabama at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Florida at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Clemson at Pittsburgh — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Minnesota at Washington — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
Oklahoma at Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Florida State at Stanford — ESPN/ESPN Unlimited, 10 p.m.
College Volleyball
Men’s
USC at BYU — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
Women’s
Iowa State at Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
Villanova at Penn State –Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
EFL Championship
Matchday 42
Norwich City vs. Ipswich Town — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Coventry City vs. Sheffield Wednesday — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Southampton vs. Derby County — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
English Premier League
Matchweek 32
Announcers — USA Network: Peter Drury/Lee Dixon
Arsenal vs. Bournemouth — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Brentford vs. Everton — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Burnley vs. Brighton Hove & Albion — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Liverpool vs. Fulham — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network, noon
Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 7 a.m.
Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.
Premier League: Extra — Universo, noon
The Men in Blazers Show with guest Tommy Fleetwood — Peacock, 3 p.m.
LaLiga
Matchday 31
Real Sociedad vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Elche CF vs. Valencia CF — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Barcelona vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Sevilla vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 29
Stade Rennais vs. Angers SCO — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 3 p.m.
AJ Auxerre vs. FC Nantes — beIN Sports, 8 p.m. (same day coverage)
Mixed Martial Arts
UFC 327
Procházka vs. Ulberg, Kaseya Center, Miami, FL
Early Prelims — Paramount+, 5:30 p.m.
Prelims — CBS/Paramount+, 8 p.m.
Main Card — Paramount+, 9 p.m.
UFC 327 Pre-Show — Paramount+, 4:30 p.m.
MLB
American League
Minnesota at Toronto — Twins.TV/Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Sportsnet One, 3 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City — Chicago Sports Network Plus/Royals.TV, 4 p.m.
New York Yankees at Tampa Bay — YES/Rays.TV, 6 p.m.
Houston at Seattle – Space City Home Network/Mariners.TV, 9:30 p.m.
National League
MLB on FS1
Announcers: Connor Onion/Eric Karros
Arizona Diamondbacks at Philadelphia Phillies — FS1/Fox One//Dbacks.TV/NBC Sports Philadelphia, 1 p.m.
Pittsburgh at Chicago Cubs — SportsNet Pittsburgh/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Washington at Milwaukee — Nationals.TV/Brewers.TV, 7 p.m.
Colorado at San Diego — Rockies.TV/Padres.TV, 8:30 p.m.
Interleague
Baseball Night in America
Announcers: Adam Amin/John Smoltz//Ken Rosenthal
Boston Red Sox at St. Louis Cardinals — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Announcers: Kevin Kugler/A.J. Pierzynski
San Francisco Giants at Baltimore Orioles — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.
Miami at Detroit — Marlins.TV/Detroit SportsNet, 1 p.m.
Anaheim at Cincinnati — MLB Network/FanDuel Sports Network West/Reds.TV, 4 p.m.
Sacramento at New York Mets — NBC Sports California/SNY, 4 p.m.
Cleveland at Atlanta — CleGuardians.TV/BravesVision, 7:15 p.m.
Texas at Los Angeles Dodgers — Rangers Sports Network/Spectrum SportsNet LA, 9 p.m.
Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Sportsnet One, 2:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 10:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, midnight
MLS
Matchday 7
Announcers — English: Callum Williams/Calen Carr//Spanish: Nacho Garcia
Toronto FC vs. FC Cincinnati — Apple TV, 1 p.m.
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela//Fox: Mike Watts/Lloyd Sam
Austin FC vs. LA Galaxy — Apple TV/Fox, 2:30 p.m.
Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Jesús Acosta//French: Frédéric Lord/Vincent Desoutches
Montréal Impact vs. Philadelphia Union — Apple TV, 2:30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes//Fox: Josh Eastern/Lloyd Sam
Portland Timbers vs. LAFC — Apple TV/Fox, 4:45 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Jillian Sakovits//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Charlotte FC vs. Nashville SC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone
Inter Miami vs. Red Bull New York — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Lori Lindsey//Spanish: Francisco X. Rivera
New England Revolution vs. D.C. United — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Vancouver Whitecaps vs. New York City FC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Dax McCarty//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
Chicago Fire vs. Atlanta United — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Mark Followill/Gio Savarese//Spanish: Raul Guzman
FC Dallas vs. St. Louis City SC — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Moises Linares
Sporting Kansas City vs. San José Earthquakes — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Carlos Suarez
Colorado Rapids vs. Houston Dynamo — Apple TV, 9;30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
San Diego FC vs. Minnesota United — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers– English: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone
MLS La Previa en vivo ao Nu Stadium, Miami, FL — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Suburban Propane 300, Bristol Motor Speedway, Bristol, TN
Practice and Qualifying — The CW App, 2 p.m.
Race — The CW, 7:30 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 7 p.m.
NASCAR Cup Series
Food City 500, Bristol Motor Speedway, Bristol, TN
Practice and Qualifying — Prime Video, 4:30 p.m.
NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Hey Rookie, Welcome to the NFL — ESPN, 3 p.m.
The Draft: Featured — ESPN2, 8 p.m.
The Draft: Featured — ESPN2, 8:30 p.m.
NHL
ABC Hockey Saturday
Announcers: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Boston Bruins at Tampa Bay Lightning — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
Announcers: Mike Monaco/Kevin Weekes//Leah Hextall
Washington Capitals at Pittsburgh Penguins — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Announcers: Bob Wischusen/Erik Johnson//Stormy Buonantony
Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban//Emily Kaplan//Arda Öcal
ABC Hockey Saturday Pregame Show — ABC/ESPN Unlimited, noon
Hockey Night in Canada
Edmonton Oilers at Los Angeles Kings — Sportsnet West//FanDuel Sports Network, 4 p.m.
Calgary Flames at Seattle Kraken — Sportsnet West/Kraken Hockey Network (KING/KONG)/Prime Video (Seattle), 7 p.m.
Columbus Blue Jackets at Montréal Canadiens — Sportsnet East/City TV/TVA Sports//FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Florida Panthers at Toronto Maple Leafs — Sportsnet (Ontario/Pacific)/CBC//Scripps Sports, 7 p.m.
Philadelphia Flyers at Winnipeg Jets — Sportsnet One/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Vancouver Canucks at San José Sharks — Sportsnet/CBC/City TV/NBC Sports California, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/NHL Network, 6:30 p.m.
After Hours (season finale) — Sportsnet/CBC, 1 a.m. (Sunday)
Ottawa at New York Islanders — TSN5/RDS2/MSG SportsNet, 1 p.m.
Carolina at Utah — FanDuel Sports Network South/KUPX, 5 p.m.
Minnesota at Nashville — FanDuel Sports Network North/KSTC/FanDuel Sports Network South, 5 p.m.
New Jersey at Detroit — MSG SportsNet/FanDuel Sports Network Detroit, 5 p.m.
New York Rangers at Dallas — MSG Network/Victory+, 5 p.m.
St. Louis at Chicago — FanDuel Sports Network Midwest/Chicago Sports Network, 5 p.m.
NHL Hockeyverse Weekly Wrap-Up — NHL Network, 11 a.m.
Every Shift: Work, Compete, Effort — NHL Network, 11:30 a.m.
Bonus Coverage: Carolina at Utah/Minnesota at Nashville/New Jersey at Detroit/New York Rangers at Dallas/St. Louis at Chicago — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Vancouver at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
PWHL
New York Sirens at Minnesota Frost — Sportsnet 360/FanDuel Sports Network North/YouTube, 1 p.m.
Ottawa Charge at Toronto Sceptres — CBC/YouTube, 2 p.m.
Montréal Victoire at Boston Fleet — TSN1/TSN4/TSN5/NESN/YouTube, 7 p.m.
Serie A
Matchday 32
Cagliari Calcio vs. US Cremonese — Paramount+, 9 a.m.
Torino FC vs. Hellas Verona — Paramount+, 9 a.m.
AC Milan vs. Udinese Calcio — Paramount+, noon
Atalanta BC vs. Juventus — Paramount+, 2:45 p.m.
Genoa CFC vs. U.S. Sassuolo Calcioc– Paramount+, 6:30 a.m. (Sunday)
Soccer
Women’s
International Friendly, PayPal Park, San José, CA
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Luke Wileman/Julie Foudy//Melissa Ortiz//Universo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zeron//Isabella Echeverri
United States vs. Japan — TNT/truTV/HBO Max//Universo/Peacock, 5:30 p.m.
Announcers: Sara Walsh/Shannon Boxx/Crystal Dunn/Julie Foudy//Melissa Ortiz
U.S. Soccer Pregame Show live from PayPal Park, San José, CA — TNT/truTV/HBO Max, 5 p.m.
U.S. Soccer Postgame Show live from PayPal Park, San José, CA — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Soccer Over Here/Football Over There — CBS Sports Network, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 7:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
Enhanced Games: A Sporting Revolution or Dangerous Doping? — BBC News, 11:30 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
We Need to Talk: At The Masters — CBS, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
30 for 30: Elway to Marino — ESPN, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 9;30 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
30 for 30: Four Falls of Buffalo — ESPN2, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
ATP Tour
Monte-Carlo Masters, Monte Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France
Men’s Semifinals — Tennis Channel, 7;30 a.m.
Men’s Doubles Final — Tennis Channel, 6 a.m. (Sunday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 11:30 a.m.
UFL
Week 3
Houston Gamblers at DC Defenders — ESPN, noon
Volleyball
LOVB Playoffs
Semifinal, Freedom Hall, Louisville, KY
LOVB Austin vs. LOVB Atlanta — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Major League Volleyball
Orlando Valkyries at San Diego Mojo — YouTube/Samsung TV Plus, 9 p.m.
