Apr 9, 2026; Las Vegas, Nevada, UNITED STATES; Wisconsin Badgers forward Gavin Morrissey (7) moves the puck in the third period against the North Dakota Fighting Hawks in the semifinals of the NCAA men’s ice hockey Frozen Four at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Lucas Peltier-Imagn Images
By Ken Fang on

All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 5
Geelong Cats vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 10:30 a.m.
Greater Western Sydney Giants vs. Richmond Tigers — FS2, 1:01 a.m. (Sunday)
Port Adelaide Power vs. St. Kilda Saints — Fox Soccer Plus, 5:01 a.m. (Sunday)

Boxing
Gold Star Promotions
Heavyweights, Tottenham Hotspur Stadium, London, United Kingdom
Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov — Netflix, 2 p.m.

Bundesliga
Matchday 29
Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN2, 9 a.m.
1. FC Heidenheim vs. 1. FC Union Berlin — ESPN+, 9:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9;20 a.m.
VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 9:20 a.m.
FC St. Pauli vs. Bayern München — ESPN+, 12:20 p.m.

Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.

College Baseball
Florida at Georgia — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Virginia Tech at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Texas at Texas A&M — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Arkansas at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Kentucky at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.

College Basketball
Men’s
B1G Live: Michigan Basketball National Championship Celebration — Big Ten Network, 1 p.m.

College Hockey
Men’s
NCAA Men’s Ice Hockey Tournament
NCAA Frozen Four
National Championship, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Announcers: John Buccigross/Colby Cohen//Quint Kessenich
Wisconsin vs. Denver — ESPN/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.

Studio Announcers: Zubin Mehenti/Paul Caponigri/Andrew Raycroft

College Lacrosse
Men’s
Navy at Army — CBS Sports Network, 2:30 p.m.
Virginia at Syracuse — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
North Carolina at Notre Dame — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Rutgers at Maryland — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.

Women’s
Duke at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Army at Navy — CBS Sports Network, noon
Boston College at Virginia — ESPNU/ESPN Unlimited, 1 p.m.

College Softball
Ohio State at Michigan — Big Ten Network/Fox One, 11 a.m.
Alabama at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Florida at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Clemson at Pittsburgh — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Minnesota at Washington — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
Oklahoma at Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Florida State at Stanford — ESPN/ESPN Unlimited, 10 p.m.

College Volleyball
Men’s
USC at BYU — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.

Women’s
Iowa State at Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
Villanova at Penn State –Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.

EFL Championship
Matchday 42
Norwich City vs. Ipswich Town — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Coventry City vs. Sheffield Wednesday — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Southampton vs. Derby County — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon

English Premier League
Matchweek 32
Announcers — USA Network: Peter Drury/Lee Dixon
Arsenal vs. Bournemouth — USA Network/Universo, 7:25 a.m.

Brentford vs. Everton — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Burnley vs. Brighton Hove & Albion — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Liverpool vs. Fulham — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network, noon
Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.

Premier League: Extra — Universo, 7 a.m.
Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.
Premier League: Extra — Universo, noon
The Men in Blazers Show with guest Tommy Fleetwood — Peacock, 3 p.m.

LaLiga
Matchday 31
Real Sociedad vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Elche CF vs. Valencia CF — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Barcelona vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Sevilla vs. Atlético de Madrid — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.

Ligue 1
Round 29
Stade Rennais vs. Angers SCO — beIN Sports Xtra/beIN Sports Xtra en Español, 3 p.m.
AJ Auxerre vs. FC Nantes — beIN Sports, 8 p.m. (same day coverage)

Mixed Martial Arts
UFC 327
Procházka vs. Ulberg, Kaseya Center, Miami, FL
Early Prelims — Paramount+, 5:30 p.m.
Prelims — CBS/Paramount+, 8 p.m.
Main Card — Paramount+, 9 p.m.

UFC 327 Pre-Show — Paramount+, 4:30 p.m.

MLB
American League
Minnesota at Toronto — Twins.TV/Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Sportsnet One, 3 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City — Chicago Sports Network Plus/Royals.TV, 4 p.m.
New York Yankees at Tampa Bay — YES/Rays.TV, 6 p.m.
Houston at Seattle – Space City Home Network/Mariners.TV, 9:30 p.m.

National League
MLB on FS1
Announcers: Connor Onion/Eric Karros
Arizona Diamondbacks at Philadelphia Phillies — FS1/Fox One//Dbacks.TV/NBC Sports Philadelphia, 1 p.m.

Pittsburgh at Chicago Cubs — SportsNet Pittsburgh/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Washington at Milwaukee — Nationals.TV/Brewers.TV, 7 p.m.
Colorado at San Diego — Rockies.TV/Padres.TV, 8:30 p.m.

Interleague
Baseball Night in America
Announcers: Adam Amin/John Smoltz//Ken Rosenthal
Boston Red Sox at St. Louis Cardinals — Fox/Fox One, 7:15 p.m.

Announcers: Kevin Kugler/A.J. Pierzynski
San Francisco Giants at Baltimore Orioles — Fox/Fox One, 7:15 p.m.

Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.

Miami at Detroit — Marlins.TV/Detroit SportsNet, 1 p.m.
Anaheim at Cincinnati — MLB Network/FanDuel Sports Network West/Reds.TV, 4 p.m.
Sacramento at New York Mets — NBC Sports California/SNY, 4 p.m.
Cleveland at Atlanta — CleGuardians.TV/BravesVision, 7:15 p.m.
Texas at Los Angeles Dodgers — Rangers Sports Network/Spectrum SportsNet LA, 9 p.m.

Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Sportsnet One, 2:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 10:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, midnight

MLS
Matchday 7
Announcers — English: Callum Williams/Calen Carr//Spanish: Nacho Garcia
Toronto FC vs. FC Cincinnati — Apple TV, 1 p.m.

Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela//Fox: Mike Watts/Lloyd Sam
Austin FC vs. LA Galaxy — Apple TV/Fox, 2:30 p.m.

Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Jesús Acosta//French: Frédéric Lord/Vincent Desoutches
Montréal Impact vs. Philadelphia Union — Apple TV, 2:30 p.m.

Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes//Fox: Josh Eastern/Lloyd Sam
Portland Timbers vs. LAFC — Apple TV/Fox, 4:45 p.m.

Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Jillian Sakovits//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Charlotte FC vs. Nashville SC — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone
Inter Miami vs. Red Bull New York — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Christian Miles/Lori Lindsey//Spanish: Francisco X. Rivera
New England Revolution vs. D.C. United — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Vancouver Whitecaps vs. New York City FC — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Evan Weston/Dax McCarty//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
Chicago Fire vs. Atlanta United — Apple TV, 8:30 p.m.

Announcers — English: Mark Followill/Gio Savarese//Spanish: Raul Guzman
FC Dallas vs. St. Louis City SC — Apple TV, 8:30 p.m.

Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Moises Linares
Sporting Kansas City vs. San José Earthquakes — Apple TV, 8:30 p.m.

Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Carlos Suarez
Colorado Rapids vs. Houston Dynamo — Apple TV, 9;30 p.m.

Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
San Diego FC vs. Minnesota United — Apple TV, 10:30 p.m.

Announcers– English: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.

Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone
MLS La Previa en vivo ao Nu Stadium, Miami, FL — Apple TV, 6:30 p.m.

Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.

NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Suburban Propane 300, Bristol Motor Speedway, Bristol, TN
Practice and Qualifying — The CW App, 2 p.m.
Race — The CW, 7:30 p.m.

NASCAR Countdown Live — The CW, 7 p.m.

NASCAR Cup Series
Food City 500, Bristol Motor Speedway, Bristol, TN
Practice and Qualifying — Prime Video, 4:30 p.m.

NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Hey Rookie, Welcome to the NFL — ESPN, 3 p.m.
The Draft: Featured — ESPN2, 8 p.m.
The Draft: Featured — ESPN2, 8:30 p.m.

NHL
ABC Hockey Saturday
Announcers: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Boston Bruins at Tampa Bay Lightning — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.

Announcers: Mike Monaco/Kevin Weekes//Leah Hextall
Washington Capitals at Pittsburgh Penguins — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.

Announcers: Bob Wischusen/Erik Johnson//Stormy Buonantony
Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.

Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban//Emily Kaplan//Arda Öcal
ABC Hockey Saturday Pregame Show — ABC/ESPN Unlimited, noon

Hockey Night in Canada
Edmonton Oilers at Los Angeles Kings — Sportsnet West//FanDuel Sports Network, 4 p.m.
Calgary Flames at Seattle Kraken — Sportsnet West/Kraken Hockey Network (KING/KONG)/Prime Video (Seattle), 7 p.m.
Columbus Blue Jackets at Montréal Canadiens — Sportsnet East/City TV/TVA Sports//FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Florida Panthers at Toronto Maple Leafs — Sportsnet (Ontario/Pacific)/CBC//Scripps Sports, 7 p.m.
Philadelphia Flyers at Winnipeg Jets — Sportsnet One/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Vancouver Canucks at San José Sharks — Sportsnet/CBC/City TV/NBC Sports California, 10 p.m.

Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/NHL Network, 6:30 p.m.
After Hours (season finale) — Sportsnet/CBC, 1 a.m. (Sunday)

Ottawa at New York Islanders — TSN5/RDS2/MSG SportsNet, 1 p.m.
Carolina at Utah — FanDuel Sports Network South/KUPX, 5 p.m.
Minnesota at Nashville — FanDuel Sports Network North/KSTC/FanDuel Sports Network South, 5 p.m.
New Jersey at Detroit — MSG SportsNet/FanDuel Sports Network Detroit, 5 p.m.
New York Rangers at Dallas — MSG Network/Victory+, 5 p.m.
St. Louis at Chicago — FanDuel Sports Network Midwest/Chicago Sports Network, 5 p.m.

NHL Hockeyverse Weekly Wrap-Up — NHL Network, 11 a.m.
Every Shift: Work, Compete, Effort — NHL Network, 11:30 a.m.
Bonus Coverage: Carolina at Utah/Minnesota at Nashville/New Jersey at Detroit/New York Rangers at Dallas/St. Louis at Chicago — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Vancouver at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)

PWHL
New York Sirens at Minnesota Frost — Sportsnet 360/FanDuel Sports Network North/YouTube, 1 p.m.
Ottawa Charge at Toronto Sceptres — CBC/YouTube, 2 p.m.
Montréal Victoire at Boston Fleet — TSN1/TSN4/TSN5/NESN/YouTube, 7 p.m.

Serie A
Matchday 32
Cagliari Calcio vs. US Cremonese — Paramount+, 9 a.m.
Torino FC vs. Hellas Verona — Paramount+, 9 a.m.
AC Milan vs. Udinese Calcio — Paramount+, noon
Atalanta BC vs. Juventus — Paramount+, 2:45 p.m.
Genoa CFC vs. U.S. Sassuolo Calcioc– Paramount+, 6:30 a.m. (Sunday)

Soccer
Women’s 
International Friendly, PayPal Park, San José, CA
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Luke Wileman/Julie Foudy//Melissa Ortiz//Universo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zeron//Isabella Echeverri
United States vs. Japan — TNT/truTV/HBO Max//Universo/Peacock, 5:30 p.m.

Announcers: Sara Walsh/Shannon Boxx/Crystal Dunn/Julie Foudy//Melissa Ortiz
U.S. Soccer Pregame Show live from PayPal Park, San José, CA — TNT/truTV/HBO Max, 5 p.m.
U.S. Soccer Postgame Show live from PayPal Park, San José, CA — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.

Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Soccer Over Here/Football Over There — CBS Sports Network, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 7:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
Enhanced Games: A Sporting Revolution or Dangerous Doping? — BBC News, 11:30 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
We Need to Talk: At The Masters — CBS, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
30 for 30: Elway to Marino — ESPN, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 9;30 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
30 for 30: Four Falls of Buffalo — ESPN2, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m  (Sunday)

Tennis
ATP Tour
Monte-Carlo Masters, Monte Carlo Country Club, Roquebrune-Cap-Martin, France
Men’s Semifinals — Tennis Channel, 7;30 a.m.
Men’s Doubles Final — Tennis Channel, 6 a.m. (Sunday)

Tennis Channel Live — Tennis Channel, 11:30 a.m.

UFL
Week 3
Houston Gamblers at DC Defenders — ESPN, noon

Volleyball
LOVB Playoffs
Semifinal, Freedom Hall, Louisville, KY
LOVB Austin vs.  LOVB Atlanta — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.

Major League Volleyball
Orlando Valkyries at San Diego Mojo — YouTube/Samsung TV Plus, 9 p.m.

