All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 5
North Melbourne Kangaroos vs. Brisbane Lions — Fox Soccer Plus, 10:20 p.m.
Essendon Bombers vs. Melbourne Demons — FS2, 11:13 p.m.
Sydney Swans vs. Gold Coast Suns — FS2, 2 a.m. (Saturday)
Hawthorn Hawks vs. Western Bulldogs — FS1, 5:30 a.m. (Saturday)
Bundesliga
Matchday 29
FC Augsburg vs TSG 1899 Hoffenheim — ESPN+, 2:20 p.m.
College Baseball
Florida State at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Texas at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Hockey
Men’s
2026 Hobey Baker Announcement — NHL Network, 8 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Lehigh at Colgate — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
Women’s
Stanford at North Carolina — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
College Softball
Oregon at Maryland — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Oklahoma at Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Nebraska at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
Florida State at Stanford — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Minnesota at Washington — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
CONCACAF W Qualifiers
Group Play — Matchday 3
Group A, Estadio Carlos Vega Villalba, Zacatecas, Zacatecas, México
México vs. U.S. Virgin Islands — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
CONMEBOL Women’s Nations League
Round Robin
Matchday 5
Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru
Peru vs. Uruguay — Fox Soccer Plus, 4:50 p.m.
Estadio Ueno Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay
Paraguay vs. Ecuador — FS2, 6:50 p.m.
Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Valparaíso, Chile
Chile vs. Argentina — Fox Soccer Plus, 7:50 p.m.
Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia
Colombia vs. Venezuela — FS2, 8:50 p.m.
EFL Championship
Matchday 42
West Bromwich Albion vs. Millwall — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
English Premier League
Matchweek 32
West Ham United vs. Wolverhampton Wanderers — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
LaLiga
Matchday 31
Real Madrid vs. Girona FC — ESPN+, 2:50 p.m.
ESPN FC: LaLiga Pregame — ESPN+, 2:30 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 28
Paris FC vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:50 p.m.
Olympique de Marseille vs. FC Metz — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/bein Sports en Español, 12:30 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 150, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9;30 a.m.
ONE Weekly — beIN Sports, 9 a.m.
Professional Fighters League
PFL Africa, SunBet Arena Time Square, Pretoria, South Africa
Main Card — Vice TV, 8 p.m.
UFC Countdown: UFC 327: Procházka vs. Ulberg — CBS Sports Network, 9 p.m.
UFC Main Event: UFC 309-Oliveira vs. Chandler 2 — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
UFC Fight Flashback: UFC 275-Teixeira vs. Procházka — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
UFC Main Event: UFC 268-Namajunas vs. Zhang 2 — CBS Sports Network, 11 p.m.
MLB
American League
Minnesota at Toronto — Twins.TV/Sportsnet, 7 p.m.
New York Yankees at Tampa Bay — MLB Network/YES/Rays.TV, 7 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City — Chicago Sports Network Plus/Royals.TV, 7:30 p.m.
Houston at Seattle — Space City Home Network/Mariners.TV, 9:30 p.m.
National League
Pittsburgh at Chicago Cubs — MLB Network/SportsNet Pittsburgh/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Arizona at Philadelphia — Dbacks.TV/NBC Sports Philadelphia Plus, 6:30 p.m.
Washington at Milwaukee — Nationals.TV/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Colorado at San Diego — Rockies.TV/Padres.TV, 9:30 p.m.
Interleague
Friday Night Baseball
Announcers: Wayne Randazzo/Yonder Alonso//Heidi Watney
Anaheim Angels at Cincinnati Reds — Apple TV, 6:45 p.m.
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
San Francisco Giants at Baltimore Orioles — Apple TV, 7 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame Show — Apple TV, 6 p.m.
Miami at Detroit — Marlins.TV/Detroit Sports Network, 6:30 p.m.
Sacramento at New York Mets — NBC Sports California/WPIX, 7 p.m.
Cleveland at Atlanta — CleGuardians.TV/BravesVision, 7:15 p.m.
Boston at St. Louis — NESN/Cardinals.TV, 8:15 p.m.
Texas at Los Angeles Dodgers — MLB Network/KDAF/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
Tennessee Army National Guard 250, Bristol Motor Speedway, Bristol, TN
Practice and Qualifying — FS2/Fox One, 3:30 p.m.
Race — FS1/Fox One, 7:30 p.m.
SPEED with Harvick & Buxton — FS1/Fox One, 7 p.m.
NBA
NBA on Prime
Cleveland Cavaliers at Atlanta Hawks — Prime Video, 7 p.m.
Minnesota Timberwolves at Houston Rockets — Prime Video//FanDuel Sports Network North/KARE/Space City Home Network, 9:30 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 6:30 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, midnight
Detroit at Charlotte — FanDuel Sports Network Detroit/WMYD/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Miami at Washington — FanDuel Sports Network Sun/Monumental Sports Network, 7 p.m.
New Orleans at Boston — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
Philadelphia at Indiana — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Indiana, 7:30 p.m.
Toronto at New York — TSN3/TSN4/MSG Network, 7:30 p.m.
Brooklyn at Milwaukee — WLNY/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Dallas at San Antonio — KFAA/FanDuel Sports Network Southwest/KENS, 8 p.m.
Orlando at Chicago — FanDuel Sports Network Florida/WESH/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Oklahoma City at Denver — FanDuel Sports Network Oklahoma/Altitude, 9 p.m.
Memphis at Utah — FanDuel Sports Network Southeast/KJZZ, 9:30 p.m.
Golden State at Sacramento — NBC Sports Bay Area/NBC Sports California, 10 p.m.
Los Angeles Clippers at Portland — FanDuel Sports Network SoCal/KUNP, 10 p.m.
Phoenix at Los Angeles Lakers — KPHE/KTVK/Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 6 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
Raptors GameDay — TNS3, 7 p.m.
The Association: Post Up – NBA TV, 1:30 a.m. (Saturday)
NBA G League Playoffs
Finals
Game 2, Adventist Health Arena, Stockton, CA
Greensboro Swarm at Stockton Kings — ESPNU/ESPN Unlimited, 10 p.m. (Greensboro leads series 1-0)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 5 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
Path to the Draft — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.
NHL
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Serie A
Matchday 32
AS Roma vs. Pisa SC — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 10 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.