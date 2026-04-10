All Times Eastern
The Masters
Second Round
Augusta National Golf Club, Augusta, GA
Announcers: Shane Bacon/Michael Breed/Brian Crowell/Billy Kratzert/Johnson Wagner
Featured Groups — Masters Live (Masters app/Masters.org)/ESPN+/Paramount+/Prime Video, 8:45 a.m.
Announcers: Dave Flemming/Scott Verplank
Holes 4, 5 & 6 — Masters Live (Masters app/Masters.org)/ESPN+, 9:15 a.m.
Announcers: Justin Kutcher/Geoff Ogilvy/Smylie Kaufman//John Wood/Michael Breed
Inside Amen Corner — Prime Video, 10 a.m.
Announcers: Grant Boone/Mark Immelman
Amen Corner — Masters Live (Masters app/Masters.org)/ESPN+/Paramount+, 10:45 a.m.
Announcers: Iona Stephen/Ned Michaels/Geoff Ogilvy
Holes 15 & 16 — Masters Live (Masters app/Masters.org)/ESPN+/Paramount+/Prime Video, 11:45 a.m.
Announcers — Butler Cabin: Terry Gannon/Jack Nicklaus//Holes and on-course: Jim Nantz/Trevor Immelman/Andrew Catalon/Colt Knost/Frank Nobilo//Dottie Pepper//Amanda Balionis
Main Coverage — Prime Video/Masters Live (Masters app/Masters.org), 1 p.m.
Announcers — Butler Cabin: Scott Van Pelt/Curtis Strange//Hole and on-course: Jim Nantz/Trevor Immelman/Andrew Catalon/Colt Knost/Frank Nobilo//Dottie Pepper//Michael Eaves
Main Coverage — ESPN/ESPN Unlimited/Masters Live (Masters app/Masters.org), 3 p.m.
1st Round Primetime replay — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Pre-Round and Studio Shows
Announcers: Damon Hack/Anna Jackson/Steve Sands//Notah Begay III/Jamie Diaz/Brad Faxon/Jim Furyk/Smylie Kaufman/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Paige Mackenzie/Arron Oberholser//Kira K. Dixon//Rex Hoggard//Todd Lewis//Ryan Lavner//Steve Burkowski//Amy Rogers
Live From the Masters — Golf Channel, 8 a.m.
Announcers: Kelly Tilghman/Michael Breed/Brian Crowell/Iona Stephen//Amanda Balionis
Masters on the Range — CBS Sports Network/Masters Live (Masters app/Masters.org)/Prime Video, 8:30 a.m.
Announcers: Holly Leadbetter/Roger Steele
Mornings at the Masters — Masters Live (Masters app/Masters.org)/YouTube, 9 a.m.
Host: Laura Rutledge
Welcome to the Masters — ESPN/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Announcers: Matt Barrie/Andy North//Marty Smith
SportsCenter at the Masters — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Announcers: Rich Lerner/Brandel Chamblee/Paul McGinley/Brad Faxon/Jim Furyk//Steve Sands//Kira K. Disxon
Live From the Masters — Golf Channel, 7:30 p.m.
Announcers: Amanda Balionis/Frank Nobilo
2026 Masters Highlights — CBS/Paramount+, 11:35 p.m.
