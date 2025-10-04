All Times Eastern
noon
Kentucky at Georgia — ABC
Boston College at Pittsburgh — ACC Network
Illinois at Purdue — Big Ten Network
Air Force at Navy — CBS
Ohio at Ball State — CBS Sports Network
Clemson at North Carolina — ESPN
Iowa State at Cincinnati — ESPN2
Army at UAB — ESPNU
Stonehill at Duquesne — SportsNet Pittsburgh/Ryz Sports Network
Kansas State at Baylor — ESPN+
Richmond at Bucknell — ESPN+
San Diego at Marist — ESPN+
Yale at Lehigh — ESPN+
12:15 p.m.
Wisconsin at Michigan — Fox
12:30 p.m.
Fordham at Lafayette — ESPN+
1 p.m.
Delaware State at Monmouth — NBC Sports Philadelphia Plus/SNY/FloSports
Robert Morris at Merrimack — NESNplus/ESPN+
Wake Forest at Virginia Tech — The CW
Dartmouth at Penn — ESPN+
Davidson at Stetson — ESPN+
Dayton at Morehead State — ESPN+
Long Island University at Mercyhurst — ESPN+
Morgan State at Georgetown — ESPN+
Texas-San Antonio at Temple — ESPN+
Valparaiso at Drake — ESPN+
Western Illinois at Tennessee Tech — ESPN+
Villanova at New Hampshire — FloSports, 1 p.m.
1:30 p.m.
Charleston Southern at Gardner-Webb — ESPN+
Savannah State at South Carolina State — ESPN+
Tennessee-Chattanooga at Virginia Military Institute — ESPN+
Western Carolina at Wofford — ESPN+
2 p.m.
Butler at St. Thomas — KMSP 9.2/Summit League Network
Harvard at Holy Cross — Spectrum News Worcester/ESPN+
Campbell at North Carolina State — ACC Network Extra
Colgate at Cornell — ESPN+
East Tennessee State at Furman — ESPN+
Tennessee-Martin at Lindenwood — ESPN+
Maine at Bryant — FloSports
2:30 p.m.
Western Michigan at UMass — ESPN+
3 p.m.
Murray State at South Dakota — Midco Sports/ESPN+
Oklahoma State at Arizona — TNT/HBO Max
North Alabama at Abilene Christian — ESPN+
Tennessee State at Eastern Illinois — ESPN+
Bethune-Cookman at Alabama State — SWAC TV
3:30 p.m.
Vanderbilt at Alabama — ABC
Syracuse at SMU — ACC Network
Louisiana-Monroe at Northwestern — Big Ten Network
Washington at Maryland — Big Ten Network
Penn State at UCLA — CBS
Florida International at UConn — CBS Sports Network
Texas at Florida — ESPN
Virginia at Louisville — ESPN2
North Carolina A&T at William & Mary — MASN/FloSports
Boise State at Notre Dame — NBC/Peacock
Central Michigan at Akron — ESPN+
Eastern Michigan at Buffalo — ESPN+
James Madison at Georgia State — ESPN+
Miami (OH) at Northern Illinois — ESPN+
Oregon State at Appalachian State — ESPN+
Stony Brook at Albany — FloSports
4 p.m.
Texas State at Arkansas State — ESPNU
Michigan State at Nebraska — FS1
Norfolk State at Hampton — Monumental Sports Network/FloSports
Elon at Towson — Monumental Sports Network 2/FloSports
Kent State at Oklahoma — SEC Network
Nicholls at Lamar — ESPN+
Samford at Mercer — ESPN+
West Georgia at Austin Peay — ESPN+
Prairie View A&M at Alcorn State — SWAC TV
5 p.m.
Gulf Coast Challenge
HBCU, Ladd-Peebles Stadium, Mobile, AL
Jackson State vs. Alabama A&M — HBCU Go
Montana State at Northern Arizona — Montana Television Network/Scripp Sports/ESPN+, 5 p.m.
North Dakota at Northern Iowa — ESPN+
Utah Tech at Central Arkansas — ESPN+
6 p.m.
Coastal Carolina at Old Dominion — ESPN+
South Dakota State at Youngstown State — ESPN+
7 p.m.
UNLV at Wyoming — CBS Sports Network
Texas Tech at Houston — ESPN
Portland State at Eastern Washington — SWX Local Sports
East Texas A&M at Northwestern State — ESPN+
Florida Atlantic at Rice — ESPN+
Indiana State at Southern Illinois — ESPN+
North Dakota State at Illinois State — ESPN+
South Alabama at Troy — ESPN+
Southeastern Louisiana at McNeese — ESPN+
Southern Utah at Tarleton — ESPN+
Stephen F. Austin at Incarnate Word — ESPN+
7:30 p.m.
Miami (FL) at Florida State — ABC
Kansas at Central Florida — ESPN2
Colorado at TCU — Fox
Minnesota at Ohio State — NBC/Peacock
7:45 p.m.
Mississippi State at Texas A&M — SEC Network
8 p.m.
Tulsa at Memphis — ESPNU
Montana at Idaho State — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
Cal-Davis at Cal Poly — ESPN+
Houston Christian at Texas-Rio Grand Valley — ESPN+
10:30 p.m.
Nevada at Fresno State — CBS Sports Network
Duke at Cal — ESPN
Pregame and Studio Shows
College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 9 a.m.
College GameDay live from the University of Alabama, Tuscaloosa, AL — ESPN/ESPNU, 9 a.m.
Big Noon Kickoff live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI — Fox, 10 a.m.
ACC Huddle live from Florida State University, Tallahassee, FL — ACC Network, 10 a.m.
BTN Tailgate live from the Purdue University, West Lafayette, IN — Big Ten Network, 1 p.m.
SEC Nation live from the University of Florida, Gainesville, FL — SEC Network, 10 a.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
B1G Countdown to Kickoff — Big Ten Network, 11:30 a.m.
College Football Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
SEC Now — SEC Network, noon
Kentucky vs. Georgia College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
Big 12 College Football Postgame — TNT/HBO Max, 2 p.m.
College Football Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 3 p.m.
B1G Live: Football Game Break — Big Ten Network, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 3 p.m.
Notre Dame Football College Countdown — NBC, 3 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3 p.m.
Vanderbilt vs. Alabama Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Miami vs. Florida College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 6:30 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 6:30 p.m.
B1G Live: Football Postgame — Big Ten Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 6:30 p.m.
Big 12 College Football Postgame — TNT/HBO Max, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
College Football Postgame Show — CBS, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7 p.m.
Big Ten Countdown — NBC, 7 p.m.
College Football Primetime Pregame — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
FS1 College Football Extra — FS1, 7:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 10:30 p.m.
SEC Football Final — SEC Network, 10:30 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 11 p.m.
College Football Postgame Live — CBS Sports HQ, 11 p.m.
The Final Drive — Big Ten Network, 11:30 p.m.
College Football Final — ESPN2, midnight
Inside College Football — CBS Sports Network, 2 a.m. (Sunday)
