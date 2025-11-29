All Times Eastern
NCAA Football Championship Subdivision Playoffs
1st Round
Left Bracket, Meade Stadium, University of Rhode Island, Kingston, RI
Central Connecticut State at URI — ESPN+, noon
Left Bracket, Villanova Stadium, Villanova University, Villanova, PA
Harvard at Villanova — ESPN+, noon
Right Bracket, Stambaugh Stadium, Youngstown State University, Youngstown, OH
Yale at Youngstown State — ESPN+, noon
Left Bracket, Strawberry Stadium, Southeastern Louisiana University, Hammond, LA
Illinois State at Southeastern Louisiana — ESPN+, 1 p.m.
Left Bracket, Tucker Stadium, Tennessee Tech University, Cookeville, TN
North Dakota at Tennessee Tech — ESPN+, 1 p.m.
Right Bracket, Anthony Field at Wildcat Stadium, Abilene Christian University, Abilene, TX
Lamar at Abilene Christian — ESPN+, 1 p.m.
Right Bracket, DakotaDome, University of South Dakota, Vermillion, SD
Drake at South Dakota — ESPN+, 1 p.m.
Right Bracket, Dana J. Dykhouse Stadium, South Dakota State University, Brookings, SD
New Hampshire at South Dakota State — ESPN+, 1 p.m.
noon
Miami (FL) at Pittsburgh — ABC
Kentucky alt Louisville — ACC Network
Ball State at MIami (OH) — CBS Sports Network
Texas Tech at West Virginia — ESPN
Iowa State at Oklahoma State — ESPNU
Colorado at Kansas State — FS1
Clemson at South Carolina — SEC Network
Houston at Baylor — TNT/HBO Max
East Carolina at Florida Atlantic — ESPN+
Toledo at Central Michigan — ESPN+
12:15 p.m.
Ohio State at Michigan — Fox/Fox One
1 p.m.
Central Florida at BYU — ESPN2
Florida International at Sam Houston — ESPN+
Texas-El Paso at Delaware — ESPN+
1:30 p.m.
Georgia Southern at Marshall — ESPN+
2 p.m.
Bayou Classic
HBCU, Louisiana Superdome, New Orleans, LA
Announcers: Chris Lewis/Anthony Herron//Lewis Johnston
Southern vs. Grambling State — NBC/Peacock
Georgia State at Old Dominion — ESPN+
Louisiana Tech at Missouri State — ESPN+
Western Kentucky at Jacksonville State — ESPN+
2:30 p.m.
Arkansas State at Appalachian State — ESPN+
3 p.m.
Boston College at Syracuse — The CW
Louisiana-Monroe at Louisiana — ESPN+
Middle Tennessee at New Mexico State — ESPN+
South Alabama at Texas State — ESPN+
UAB at Tulsa — ESPN+
Florida A&M at Mississippi Valley State — SWAC TV
3:30 p.m.
LSU at Oklahoma — ABC
Penn State at Rutgers — Big Ten Network/Fox One
Oregon at Washington — CBS
Kennesaw at Liberty — CBS Sports Network
Vanderbilt at Tennessee — ESPN
Cincinnati at TCU — Fox/Fox One
Wisconsin at Minnesota — FS1/Fox One
Missouri at Arkansas — SEC Network
Army at Texas-San Antonio — ESPN+
Troy at Southern Mississippi — ESPN+
3:45 p.m.
James Madison at Coastal Carolina — ESPNU
4:30 p.m.
Florida State at Florida — ESPN2
6:30 p.m.
Oregon State at Washington State — The CW
7 p.m.
Virginia Tech at Virginia — ESPN
Michigan State vs. Maryland (at Ford Field, Detroit, MI) — FS1/Fox One
Rice at South Florida — ESPN+
7:30 p.m.
Alabama at Auburn — ABC
North Carolina at North Carolina State — ACC Network
Charlotte at Tulane — ESPNU
Northwestern at Illinois — Fox/Fox One
UCLA at USC — NBC/Peacock
8 p.m.
SMU at Cal — ESPN2
9 p.m.
UNLV at Nevada — CBS Sports Network
10:30 p.m.
Notre Dame at Stanford — ESPN
Fresno State at San José State — FS2/Fox One
11 p.m.
Wyoming at Hawai’l — Spectrum Sports Hawai’i/Mountain West app
Pregame and Studio Shows
College GameDay live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI — ESPN/ESPNU/Pat McAfee X Account, 9 a.m.
Big Noon Kickoff live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI — Fox, 10 a.m.
ACC Huddle live from the University of Virginia, Charlottesville, VA — ACC Network, 10 a.m.
BTN Tailgate live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI– Big Ten Network, 10 a.m.
College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 10 a.m.
SEC Nation live from Vanderbilt University, Nashville, TN — SEC Network, 10 a.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
BYU Sports Nation Game Day: Central Florida v. BYU — BYUtv, 11 a.m.
Big Noon Kickoff live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI — FS1, 11 a.m.
Big 12 Uncovered: Houston Cougars-Season of Thanks — TNT/HBO Max, 11 a.m.
Big 12 College Football Pregame — TNT/HBO Max, 11:30 a.m.
College Football Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Ohio State vs. Michigan Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
College Football Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
College Football KIckoff — CBS, 2:30 p.m.
CW Football Saturday Countdown — The CW, 2:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
College Football Today — CBS, 3 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 3 p.m.
B1G Countdown to Kickoff — Big Ten Network, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3 p.m.
LSU vs. Oklahoma Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 3:30 p.m.
Big 12 College Football Postgame — TNT/HBO Max, 3:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 4 p.m.
Alabama vs. Auburn College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 6:30 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 6:30 p.m.
B1G Live: Football Postgame — Big Ten Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
College Football Postgame Show — CBS, 7 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 7 p.m.
Big Ten Countdown — NBC, 7 p.m.
College Football Primetime Pregame — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 7:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 10:30 p.m.
The Final Drive — Big Ten Network, 11 p.m.
College Football Postgame Live — CBS Sports HQ, 11 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 11 p.m.
SEC Football Final — SEC Network, 11 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Sunday)
College Football Final — ESPN2, 1 a.m. (Sunday)
