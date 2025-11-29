Nov 22, 2025; Tuscaloosa, Alabama, USA; Alabama Crimson Tide head coach Kalen DeBoer high fives Alabama Crimson Tide offensive lineman Michael Carroll (64) during the first half against the Eastern Illinois Panthers at Saban Field at Bryant-Denny Stadium. Mandatory Credit: David Leong-Imagn Images
All Times Eastern

NCAA Football Championship Subdivision Playoffs
1st Round
Left Bracket, Meade Stadium, University of Rhode Island, Kingston, RI
Central Connecticut State at URI — ESPN+, noon

Left Bracket, Villanova Stadium, Villanova University, Villanova, PA
Harvard at Villanova — ESPN+, noon

Right Bracket, Stambaugh Stadium, Youngstown State University, Youngstown, OH
Yale at Youngstown State — ESPN+, noon

Left Bracket, Strawberry Stadium, Southeastern Louisiana University, Hammond, LA
Illinois State at Southeastern Louisiana — ESPN+, 1 p.m.

Left Bracket, Tucker Stadium, Tennessee Tech University, Cookeville, TN
North Dakota at Tennessee Tech — ESPN+, 1 p.m.

Right Bracket, Anthony Field at Wildcat Stadium, Abilene Christian University, Abilene, TX
Lamar at Abilene Christian — ESPN+, 1 p.m.

Right Bracket, DakotaDome, University of South Dakota, Vermillion, SD
Drake at South Dakota — ESPN+, 1 p.m.

Right Bracket, Dana J. Dykhouse Stadium, South Dakota State University, Brookings, SD
New Hampshire at South Dakota State — ESPN+, 1 p.m.

noon

Miami (FL) at Pittsburgh — ABC
Kentucky alt Louisville — ACC Network
Ball State at MIami (OH) — CBS Sports Network
Texas Tech at West Virginia — ESPN
Iowa State at Oklahoma State — ESPNU
Colorado at Kansas State — FS1
Clemson at South Carolina — SEC Network
Houston at Baylor — TNT/HBO Max

East Carolina at Florida Atlantic — ESPN+
Toledo at Central Michigan — ESPN+

12:15 p.m.

Ohio State at Michigan — Fox/Fox One

1 p.m.

Central Florida at BYU — ESPN2

Florida International at Sam Houston — ESPN+
Texas-El Paso at Delaware — ESPN+

1:30 p.m.

Georgia Southern at Marshall — ESPN+

2 p.m.

Bayou Classic
HBCU, Louisiana Superdome, New Orleans, LA
Announcers: Chris Lewis/Anthony Herron//Lewis Johnston
Southern vs. Grambling State — NBC/Peacock

Georgia State at Old Dominion — ESPN+
Louisiana Tech at Missouri State — ESPN+
Western Kentucky at Jacksonville State — ESPN+

2:30 p.m.

Arkansas State at Appalachian State — ESPN+

3 p.m.

Boston College at Syracuse — The CW

Louisiana-Monroe at Louisiana — ESPN+
Middle Tennessee at New Mexico State — ESPN+
South Alabama at Texas State — ESPN+
UAB at Tulsa — ESPN+

Florida A&M at Mississippi Valley State — SWAC TV

3:30 p.m.

LSU at Oklahoma — ABC
Penn State at Rutgers — Big Ten Network/Fox One
Oregon at Washington — CBS
Kennesaw at Liberty — CBS Sports Network
Vanderbilt at Tennessee — ESPN
Cincinnati at TCU — Fox/Fox One
Wisconsin at Minnesota — FS1/Fox One
Missouri at Arkansas — SEC Network

Army at Texas-San Antonio — ESPN+
Troy at Southern Mississippi — ESPN+

3:45 p.m.

James Madison at Coastal Carolina — ESPNU

4:30 p.m.

Florida State at Florida — ESPN2

6:30 p.m.

Oregon State at Washington State — The CW

7 p.m.

Virginia Tech at Virginia — ESPN
Michigan State vs. Maryland (at Ford Field, Detroit, MI) — FS1/Fox One

Rice at South Florida — ESPN+

7:30 p.m.

Alabama at Auburn — ABC
North Carolina at North Carolina State — ACC Network
Charlotte at Tulane — ESPNU
Northwestern at Illinois — Fox/Fox One
UCLA at USC — NBC/Peacock

8 p.m.

SMU at Cal — ESPN2

9 p.m.

UNLV at Nevada — CBS Sports Network

10:30 p.m.

Notre Dame at Stanford — ESPN
Fresno State at San José State — FS2/Fox One

11 p.m.

Wyoming at Hawai’l — Spectrum Sports Hawai’i/Mountain West app

Pregame and Studio Shows

College GameDay live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI — ESPN/ESPNU/Pat McAfee X Account, 9 a.m.
Big Noon Kickoff live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI  — Fox, 10 a.m.
ACC Huddle live from the University of Virginia, Charlottesville, VA — ACC Network, 10 a.m.
BTN Tailgate live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI– Big Ten Network, 10 a.m.
College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 10 a.m.
SEC Nation live from Vanderbilt University, Nashville, TN — SEC Network, 10 a.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
BYU Sports Nation Game Day: Central Florida v. BYU — BYUtv, 11 a.m.
Big Noon Kickoff live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI — FS1, 11 a.m.
Big 12 Uncovered: Houston Cougars-Season of Thanks — TNT/HBO Max, 11 a.m.
Big 12 College Football Pregame — TNT/HBO Max, 11:30 a.m.
College Football Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Ohio State vs. Michigan Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
College Football Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
College Football KIckoff — CBS, 2:30 p.m.
CW Football Saturday Countdown — The CW, 2:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
College Football Today — CBS, 3 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 3 p.m.
B1G Countdown to Kickoff — Big Ten Network, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3 p.m.
LSU vs. Oklahoma Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 3:30 p.m.
Big 12 College Football Postgame — TNT/HBO Max, 3:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 4 p.m.
Alabama vs. Auburn College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 6:30 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 6:30 p.m.
B1G Live: Football Postgame — Big Ten Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
College Football Postgame Show — CBS, 7 p.m.
Fox College Football Extra — Fox, 7 p.m.
Big Ten Countdown  — NBC, 7 p.m.
College Football Primetime Pregame — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 7:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 10:30 p.m.
The Final Drive — Big Ten Network, 11 p.m.
College Football Postgame Live — CBS Sports HQ, 11 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 11 p.m.
SEC Football Final — SEC Network, 11 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Sunday)
College Football Final — ESPN2, 1 a.m. (Sunday)

