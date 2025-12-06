All Times Eastern
NCAA Football Championship Subdivision Playoffs
1st Round
Left Bracket, Goodman Stadium, Lehigh University, Bethlehem, PA
Announcers: Robert Lee/Barrett Brooks
Villanova at Lehigh — ESPN+, noon
Right Bracket, Five Star Stadium, Mercer University, Macon, GA
Announcers: Kelsie Kasper/Forrest Conoly
South Dakota at Mercer — ESPN+, noon
Left Bracket, Fargodome, North Dakota State University, Fargo, ND
Announcers: Shawn Kenney/Charles Arbuckle
Illinois State at North Dakota State — ESPN+, 1 p.m.
Left Bracket, Tarleton Memorial Stadium, Tarleton State University, Stephenville, TX
Announcers: Jack Benjamin/Doc Holliday
North Dakota at Tarleton State — ESPN+, 1 p.m.
Right Bracket, Bobcat Stadium, Montana State University, Bozeman, MT
Announcers: Jason Ross, Jr./Tyoka Jackson
Yale at Montana State — ESPN+, 2 p.m.
Right Bracket, Homer Bryce Stadium, Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, TX
Announcers: Ted Emrich/LaDarrin McLane
Abilene Christian at Stephen F. Austin — ESPN+, 2 p.m.
Right Bracket, Washington-Grizzly Stadium, University of Montana, Missoula, MT
Announcers: Richard Cross/Jeff Woody
South Dakota State at Montana — ESPN+, 2 p.m.
Left Bracket, UC Davis Health Stadium, University of California, Davis, Davis, CA
Announcers: Chris Sylvester/Craig Haubert
URI at Cal-Davis — ESPN2, 10 p.m.
noon
Big XII Conference
Championship, AT&T Stadium, Arlington, TX
Announcers: Joe Tessitore/Jesse Palmer//Kris Budden//Katie George
Texas Tech vs. BYU — ABC
Mid-American Conference
Championship, Ford Field, Detroit, MI
Announcers: Roy Philpott/Sam Acho//Taylor Davis
Miami (OH) vs. Western Michigan — ESPN
2 p.m.
Southwest Athletic Conference
Championship, Mississippi Veterans Memorial Stadium, Jackson, MS
Announcers: Tiffany Greene/Jay Walker//Madison Hock
Jackson State vs. Prairie View A&M — ESPN2
4 p.m.
Southeastern Conference
Championship, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers: Chris Fowler/Kirk Herbstreit//Laura Rutledge//Holly Rowe
Georgia vs. Alabama — ABC
8 p.m.
Atlantic Coast Conference
Championship, Bank of America Stadium, Charlotte, NC
Announcers: Sean McDonough/Greg McElroy//Molly McGrath//Taylor McGregor
Duke vs. Virginia — ABC
Big Ten Conference
Championship, Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN
Announcers: Gus Johnson/Joel Klatt//Tom Rinaldi//Jenny Taft
Ohio State vs. Indiana — Fox/Fox One
Pregame and Studio Shows
Announcers: Rece Davis/Kirk Herbstreit/Desmond Howard/Pat McAfee/Nick Saban
College GameDay live from the SEC Championship, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — ESPN/ESPNU/Pat McAfee X Account, 9 a.m.
Announcers: Laura Rutledge/Roman Harper/Jordan Rodgers/Tim Tebow//Paul Finebaum
SEC Nation live from the SEC Championship, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — SEC Network, 1 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
Announcers: Taylor Tannebaum/Eric Mac Lain/Eddie Royal/Dabo Sweeney
ACC Huddle live from the ACC. Championship, Bank of America Stadium, Charlotte, NC — ACC Network, 6 p.m.
Announcers: Rob Stone/Mark Ingram/Matt Leinart/Urban Meyer/Brady Quinn/Charles Woodson
Fox College Football Pregame live from the Big Ten Championship, Ford Field, Detroit, MI — Fox, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Roman Harper/Jordan Rodgers/Tim Tebow//Paul Finebaum
SEC Football Final live from the SEC Championship, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — SEC Network, 7:30 p.m.
Announcers: Kelsey Riggs Cuff/Eric Mac Lain/Eddie Royal/Roddy Jones
ACC Huddle: Final Score live from the ACC Championship, Bank of America Stadium, Charlotte, NC — ACC Network, 11:30 p.m.
