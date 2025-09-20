All Times Eastern
noon
Arkansas at Memphis — ABC
Bowling Green at Louisville — ACC Network
North Texas at Army — CBS Sports Network
Syracuse at Clemson — ESPN
SMU at TCU — ESPN2
UNLV at Miami (OH) — ESPNU
Maryland at Wisconsin — NBC/Peacock
Wofford at Virginia Tech — ACC Network Extra
Central State at Morgan State — ESPN+
Georgetown at Brown — ESPN+
Holy Cross at Yale — ESPN+
San Diego at Princeton — ESPN+
South Carolina State at South Florida — ESPN+
12:15 p.m.
Texas Tech at Utah — Fox
12:45 p.m.
UAB at Tennessee — SEC Network
1 p.m.
Villanova at Monmouth — NBC Sports Philadelphia Plus/FloSports
New Hampshire at Dartmouth — NESN/ESPN+
Bluefield at Presbyterian — ESPN+
Eastern Illinois at Illinois State — ESPN+
Fordham at Colgate — ESPN+
Harvard at Stetson — ESPN+
Wagner at Central Michigan — ESPN+
2 p.m.
Drake at South Dakota — Midco Sports/ESPN+
Virginia Military Institute at Richmond — Monumental Sports Network/ESPN+
Dayton at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh/Ryz Sports Network
Mercer at The Citadel — ESPN+
2:30 p.m.
Samford at Western Carolina — ESPN+
3 p.m.
Oregon State at Oregon — Big Ten Network
Edward Waters at Bethune-Cookman — HBCU Go
Indiana State at Montana — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
Mercyhurst at Montana State — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
3:30 p.m.
Auburn at Oklahoma — ABC
Kent State at Florida State — ACC Network
Michigan at Nebraska — CBS
Ball State at UConn — CBS Sports Network
Tulane at Mississippi — ESPN
James Madison at Liberty — ESPNU
North Carolina at Central Florida — Fox
Purdue at Notre Dame — NBC/Peacock
Gardner-Webb at Ohio — ESPN+
Louisiana at Eastern Michigan — ESPN+
Toledo at Western Michigan — ESPN+
Troy at Buffalo — ESPN+
4 p.m.
Truth & Service Classic
HBCU, Audi Field, Washington, D.C.
Hampton vs. Howard — the grio
North Carolina State at Duke — ESPN2
Valparaiso at North Dakota — Midco Sports/ESPN+
North Carolina Central at North Carolina A&T — WMYV/FloSports
Sacred Heart at Norfolk State — ESPN+
Charleston Southern at William & Mary — FloSports
4:15 p.m.
Northern Illinois at Mississippi State — SEC Network
4:30 p.m.
Temple at Georgia Tech — The CW
5 p.m.
Idaho at San José State — NBC Sports Bay Area/Mountain West Network
Incarnate Word at Northern Arizona — ESPN+
5:30 p.m.
Elon at East Tennessee State — ESPN+
6 p.m.
West Virginia at Kansas — FS1
Youngstown State at Towson — Monumental Sports Network/FloSports
Bryant at Campbell — WITN 7.2/FloSports
Arkansas State at Kennesaw State — ESPN+
Central Connecticut at Merrimack — ESPN+
Delaware at Florida International — ESPN+
Duquesne at Akron — ESPN+
Eastern Kentucky at West Georgia — ESPN+
Kentucky Christian at Morehead State — ESPN+
Lehigh at Bucknell — ESPN+
Lincoln (CA) at Idaho State — ESPN+
Long Island University at URI — FloSports
7 p.m.
Boise State at Air Force — CBS Sports Network
South Carolina at Missouri — ESPN
Western Illinois at Eastern Washington — SWX Local Sports/ESPN+
Coastal Carolina at South Alabama — ESPN+
Greensboro College at Davidson — ESPN+
Maine at Georgia Southern — ESPN+
Marshall at Middle Tennessee — ESPN+
Murray State at Jacksonville State — ESPN+
Nevada at Western Kentucky — ESPN+
Northern Colorado at Houston Christian — ESPN+
Southern Illinois at Southeast Missouri — ESPN+
Stony Brook at Lindenwood — ESPN+
Tennessee-Chattanooga at Tarleton — ESPN+
Tennessee-Martin at Missouri State — ESPN+
Cornell at Albany — FloSports
East Texas A&M at Grambling State — SWAC TV
Northwestern State at Prairie View A&M — SWAC TV
7:30 p.m.
Florida at Miami (FL) — ABC
Stanford at Virginia — ACC Network
Washington at Washington State — CBS
BYU at East Carolina — ESPN2
Georgia State at Vanderbilt — ESPNU
Arizona State at Baylor — Fox
Illinois at Indiana — NBC/Peacock
Southern Mississippi aet Louisiana Tech — ESPN+
7:45 p.m.
Southeastern Louisiana at LSU — SEC Network
8 p.m.
NcNeese at Utah — KMYU/Mountain West Network
Austin Peay at Abilene Christian — ESPN+
Cal Poly at Stephen F. Austin — ESPN+
Louisiana-Monroe at Texas-El Paso — ESPN+
Nicholls at Texas State — ESPN+
Northern Iowa at Utah Tech — ESPN+
Texas Wesleyan at Texas-Rio Grande Valley
Sam Houston at Texas — SEC Network Plus
9 p.m.
Central Arkansas at Sacramento State — KMAX/ESPN+, 9 p.m.
Butler at Weber State — ESPN+
9:30 p.m.
Texas-San Antonio at Colorado State — FS1
10 p.m.
Southern Utah at Cal-Davis — KQCA/ESPN+
10:15 p.m.
Wyoming at Colorado — ESPN
10:30 p.m.
Cal at San Diego State — CBS Sports Network
11 p.m.
Michigan State at USC — Fox
midnight
Fresno State at Hawai’i — Spectrum SportsNet Hawai’i/Mountain West mobile app (outside Hawai’i)
Pregame and Studio Shows
College Football Pregame Live — CBS Sports HQ, 9 a.m.
College GameDay live from the University of Miami, Coral Gables, FL — ESPN/ESPNU, 9 a.m.
Big Noon Kickoff live from the University of Utah, Salt Lake City, UT — Fox, 10 a.m.
ACC Huddle live from the University of Miami, Coral Gables, FL — ACC Network, 10 a.m.
SEC Nation live from the University of Oklahoma, Norman, OK — SEC Network, 10 a.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Big Noon Kickoff live from Northwestern University, Evanston, IL — FS1, 11 a.m.
College Football Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Texas Tech vs. Utah College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
BTN Tailgate live from the University of Oregon, Eugene, OR — Big Ten Network, 1 p.m.
College Football Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2:30 p.m.
B1G Countdown to Kickoff — Big Ten Network, 2:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
College Football Today — CBS, 3 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 3 p.m.
CW Football Saturday Countdown — The CW, 4 p.m.
Auburn vs. Oklahoma College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
BYU Sports Nation Game Day: BYU vs. East Carolina — BYUtv, 5:30 p.m.
B1G Live: Football Postgame — Big Ten Network, 6 p.m.
Florida vs. Miami (FL) College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 6:30 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
College Football Postgame Show — CBS, 7 p.m.
College Football Extra — Fox, 7 p.m.
Big Ten Countdown — NBC, 7 p.m.
College Football Primetime Pregame — CBS Sports HQ, 7 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 7 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 10 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 10:30 p.m.
The Final Drive — Big Ten Network, 11 p.m.
College Football Postgame Live — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SEC Football Final — SEC Network, 11 p.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 11:30 p.m.
College Football Final — ESPN2, midnight
Inside College Football — CBS Sports Network, 2 a.m. (Sunday)
