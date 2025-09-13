All Times Eastern
noon
Wisconsin at Alabama — ABC
William & Mary at Virginia — ACC Network
Central Michigan at Michigan — Big Ten Network
Buffalo at Kent State — CBS Sports Network
Clemson at Georgia Tech — ESPN
Oklahoma at Temple — ESPN2
Memphis at Troy — ESPNU
Houston Christian at Nebraska — FS1
Towson at Maryland — Peacock
Lehigh at Duquesne — SportsNet Pittsburgh Plus
Samford at Baylor — ESPN+
12:15 p.m.
Oregon at Northwestern — Fox
12:45 p.m.
South Alabama at Auburn — SEC Network
1 p.m.
HBCU NYH Classic
HBCU, MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Morehouse Maroon Tigers vs. Howard Bison — HBCU Go
Davidson at Tennessee Tech — ESPN+
Lafayette at Georgetown — ESPN+
St. Thomas at Northern Michigan — FloSports
Louisiana at Missouri — SEC Network Plus
2 p.m.
Northern Colorado at South Dakota — Midco Sports/ESPN+
URI at Holy Cross — Spectrum News Worcester/ESPN+
New Hampshire at Ball State — ESPN+
2:30 p.m.
Elon at Western Carolina — ESPN+
3 p.m.
North Dakota at Montana — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
San Diego at Montana State — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
Bowie State at Delaware State — ESPN+
Illinois State at Eastern Illinois — ESPN+
UConn at Delaware — ESPN+
Lamar at Texas Southern — SWAC TV, 3 p.m.
3:30 p.m.
Georgia at Tennessee — ABC
Richmond at North Carolina — ACC Network
Norfolk State at Rutgers — Big Ten Network
Youngstown State at Michigan State — Big Ten Network
USC at Purdue — CBS
SMU at Missouri State — CBS Sports Network
Pittsburgh at West Virginia — ESPN
Washington State at North Texas — ESPNU
Oregon State at Texas Tech — Fox
Villanova at Penn State — FS1
Southeast Missouri at North Dakota State — WDAY/WDAZ/ESPN+
Incarnate Word at Texas-San Antonio — ESPN+
Morgan State at Toledo — ESPN+
Northwestern State at Cincinnati — ESPN+
Virginia Military Institute at Bucknell — ESPN+
Fordham at Stony Brook — FloSports
Furman at Campbell — FloSports
4 p.m.
Iowa State at Arkansas State — ESPN2
Utah Tech at Idaho — SWX Local Sports/ESPN+
Lindenwood at Charleston Southern — ESPN+
4:15 p.m.
Texas-El Paso at Texas — SEC Network
4:30 p.m.
South Florida at Miami (FL) — The CW
Alabama A&M at Tennessee State — ESPN+
5 p.m.
Middle Tennessee at Nevada — Nevada Sports Network/Mountain West Network/Ryz Sports Network
Eastern Washington at Northern Iowa — Panthers Sports Network/ESPN+
Miles at Alabama State — the grio
Liberty at Bowling Green — ESPN+
6 p.m.
West Liberty at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh Plus/ESPN+
Stonehill at Maine — WVII (Portland)/FloSports
Bethune-Cookman at South Carolina State — ESPN+
East Tennessee State at West Georgia — ESPN+
Eastern Kentucky at Marshall — ESPN+
Fayetteville State at North Carolina Central — ESPN+
Florida Atlantic at Florida International — ESPN+
Merrimack at Kennesaw State — ESPN+
Monmouth at Charlotte — ESPN+
Stetson at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
Wofford at Mercer — ESPN+
Bentley at Bryant — FloSports
Alcorn State at Mississippi State — SEC Network
7 p.m.
Old Dominion at Virginia Tech — ACC Network
Arkansas at Mississippi — ESPN
Western Michigan at Illinois — FS1
Drake at South Dakota State — Midco Sports/ESPN+
Ohio at Ohio State — Peacock
Hampton at North Carolina A&T — WMYV (Winston-Salem)/FloSports
Appalachian State at Southern Mississippi — ESPN+
Erskine at Presbyterian — ESPN+
Jacksonville State at Georgia Southern — ESPN+
Mississippi Valley State at Southeastern Louisiana — ESPN+
Morehead State at Austin Peay — ESPN+
Murray State at Georgia State — ESPN+
Northeastern State at North Alabama — ESPN+
Prairie View A&M at Rice — ESPN+
Southern Illinois at Tennessee-Martin — ESPN+
Tarleton at Central Arkansas — ESPN+
Valparaiso at Western Illinois — ESPN+
Weber State at McNeese — ESPN+
New Haven at Albany — FloSports
Albany State at Florida A&M — SWAC TV
Kentucky State at Grambling State — SWAC TV
Tuskegee at Jackson State — SWAC TV
7:30 p.m.
Florida at LSU — ABC
UMass at Iowa — Big Ten Network
Eastern Michigan at Kentucky — ESPNU
Texas A&M at Notre Dame — NBC
East Carolina at Coastal Carolina — ESPN+
New Mexico State at Louisiana Tech — ESPN+
7:45 p.m.
Vanderbilt at South Carolina — SEC Network
8 p.m.
Utah at Wyoming — CBS Sports Network
Duke at Tulane — ESPN2
Abilene Christian at TCU — ESPN+
Langston at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+
Navy at Tulsa — ESPN+
Sul Ross State at Stephen F. Austin — ESPN+
Western Oregon at Cal Poly — ESPN+
8:30 p.m.
Akron at UAB — ESPN+
Northern Arizona at Southern Utah — ESPN+
9 p.m.
Mercyhurst at Sacramento State — KMAX (Sacramento)/ESPN+
9:45 p.m.
Air Force at Utah State — FS1
10 p.m.
Southern at Fresno State — KSEE (Fresno)/Mountain West Network/Ryz Sports Network
10:30 p.m.
Boston College at Stanford — ACC Network
Minnesota at Cal — ESPN
Texas Staste at Arizona State — TNT/HBO Max
midnight
Portland State at Hawai’i — Spectrum SportsNet (Hawai’i)/Mountain West mobile app (outside Hawai’i)
Pregame and Studio Shows
College GameDay live from the University of Tennessee, Knoxville, TN — ESPN/ESPNU, 9 a.m.
Big Noon Kickoff live from Northwestern University, Evanston, IL — Fox, 10 a.m.
ACC Huddle live from Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA — ACC Network, 10 a.m.
BTN Tailgate live from the University of Michigan, Ann Arbor, MI — Big Ten Network, 10 a.m.
SEC Nation live from Louisiana State University, Baton Rouge, LA — SEC Network, 10 a.m.
SportsGrid College Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Big Noon Kickoff live from Northwestern University, Evanston, IL — FS1, 11 a.m.
B1G Countdown to Kickoff — Big Ten Network, 11:30 a.m.
Wisconsin vs. Alabama College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, noon
College Football Today — CBS, 2:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 3 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 3 p.m.
B1G Live: Football Game Break — Big Ten Network, 3 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 3 p.m.
CW Football Saturday Countdown — The CW, 4 p.m.
Georgia vs. Tennessee College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Florida vs. LSU College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 6:30 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 6:30 p.m.
B1G Live: Football Game Break — Big Ten Network, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 6:30 p.m.
College Football Scoreboard — ABC, 7 p.m.
College Football Postgame Show — CBS, 7 p.m.
College Football Extra — Fox, 7 p.m.
Notre Dame College Football Countdown — NBC, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 7 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 7 p.m.
Big 12 Uncovered: Texas Tech Raiders-Wreck ‘Em Tech — truTV, 9 p.m.
Big 12 Uncovered: Arizona State Sun Devils-Bounce Back in the Valley — truTV, 9:30 p.m.
ACC Huddle Scoreboard — ACC Network, 10 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN, 10 p.m.
Big 12 College Football Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
B1G Live: Football Postgame — Big Ten Network, 10:30 p.m.
The Final Drive — Big Ten Network, 11 p.m.
College Football Scoreboard — ESPN2, 11 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
College Football Final — ESPN2, midnight
SEC Football Final — SEC Network, midnight
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 1:30 a.m. (Sunday)
Big 12 College Football Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 2 a.m. (Sunday)
