Credit: Jim Dedmon-Imagn Images

All Times Eastern

Men’s

Atlantic Sun Conference Tournament

Quarterfinals, VyStar Memorial Arena, Jacksonville, FL

Bellarmine vs. Central Arkansas — ESPN+, noon

Florida Gulf Coast vs. Lipscomb — ESPN+, 2:30 p.m.

Stetson vs. Austin Peay — ESPN+, 5 p.m.

West Georgia vs. Queens — ESPN+, 7:30 p.m.

Big South Conference Tournament

Quarterfinals, Freedom Hall Civic Center, Johnson City, TN

High Point vs. Gardner-Webb — ESPN+, noon

Winthrop vs. Charleston Southern — ESPN+, 2:30 p.m.

North Carolina-Asheville vs. Longwood — EESPN+, 6 p.m.

Radford vs. Presbyterian — ESPN+, 8:30 p.m.

Colonial Athletic Association Tournament

First Round, CareFirst Arena, Washington, D.C.

Northeastern vs. North Carolina A&T — FloSports, 2 p.m.

Metro Atlantic Athletic Conference Tournament

Quarterfinals, Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ

Merrimack vs. Sacred Heart — ESPN+, 6 p.m.

Saint Peter’s vs. Fairfield — ESPN+, 8:30 p.m.

Missouri Valley Conference Tournament

1st Round, Enterprise Center, St. Louis, MO

Southern Illinois vs. Indiana State — ESPN+, 1 p.m.

Illinois State vs. Missouri State — ESPN+, 3:30 p.m.

Murray State vs. Evansville — ESPN+, 7 p.m.

Illinois-Chicago vs. Valparaiso — ESPN+, 9;30 p.m.

Ohio Valley Conference Tournament

Semifinals, Ford Center, Evansville, TN

Tennessee State vs. Tennessee-Martin/Eastern Illinois — ESPNU, 8 p.m.

Morehead State vs. Southeast Missouri/Lindenwood — ESPNU, 10:30 p..

Southern Conference Tournament

First Round, Harrah’s Cherokee Center Asheville, Asheville, NC

Tennessee-Chattanooga vs. The Citadel — ESPN+, 5 p.m.

North Carolina-Greensboro vs. Virginia Military Institute — ESPN+, 7:30 p.m.

Summit League Tournament

Quarterfinals, Denny Sanford Premier Center, Sioux City, SD

South Dakota vs. Nebraska-Omaha — Midco Sports/Summit League Network, 7 p.m.

North Dakota vs. Denver — Midco Sports/Summit League Network, 9:30 p.m.

Sun Belt Conference Tournament

4th Round, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL

Texas State vs. Southern Mississippi — ESPN, 6 p.m.

South Alabama vs. Arkansas State/Georgia Southern — ESPN+, 8:30 p.m.

West Coast Conference Tournament

2nd Round, Orleans Arena, Orleans Hotel and Casino, Paradise, NV

Washington State vs. Portland — ESPN+, 9 p.m.

Seattle vs. San Diego — ESPN+, 11:30 p.m.

6 p.m.

Northern Illinois vs. Akron — CBS Sports Network, 6 p.m.

6:30 p.m.

Bowling Green at Eastern Michigan — ESPN+, 6:30 p.m.

7 p.m.

Virginia Commonwealth at Dayton — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Buffalo at Toledo — ESPN+, 7 p.m.

Central Michigan at Ball State — ESPN+, 7 p.m.

Columbia at Harvard — ESPN+, 7 p.m.

Penn at Brown — ESPN+, 7 p.m.

Western Michigan at Kent State — ESPN+, 7 p.m.

8 p.m.

Central Florida at West Virginia — CBS Sports Network, 8 p.m.

9 p.m.

Miami (OH) at Ohio — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.

St. John’s at Seton Hall — FS1/Fox One, 9 p.m.

10 p.m.

UNLV at San Diego State — CBS Sports Network, 10 p.m.

Studio Shows

The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.

College Basketball Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.

Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight

Women’s

Atlantic Coast Conference Tournament

Quarterfinals, Gas South Arena, Duluth, GA

Announcers: Beth Mowins/Debbie Antonelli//Jess Sims

Duke vs. Clemson — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.

North Carolina State vs. Notre Dame — ACC Network, 1:30 p.m.

Nothing But Net live from the ACC Tournament, Gas South Arena, Duluth, GA — ACC Network, 1 p.m.

Announcers: Courtney Lyle/Brooke Weisbrod

Louisville vs. Syracuse — ESPN2, 5 p.m.

North Carolina vs. Virginia Tech — ACC Network, 7:30 p.m.

Nothing But Net live from ACC Tournament, Gas South Arena, Duluth, GA — ACC Network, 9:30 p.m.

Atlantic 10 Conference Tournament

Quarterfinals, Henrico Sports & Events Center, Henrico, VA

Announcers: Joe Castellano/Edona Thaqi//Temika Foster-Brasby

URI vs. Loyola Chicago — USA Network, 11 a.m.

Davidson vs. Saint Joseph’s — USA App, 1:30 p.m.

George Mason vs. Dayton — USA Network, 5 p.m.

Richmond vs. La Salle — CNBC, 7:30 p.m.

Announcers: Lisa Kerney/Dalen Cuff/Isis Young

College Basketball Scoreboard Show — CNBC, 7 p.m.

Big East Conference Tournament

1st Round, Mohegan Sun Arena, Mohegan Sun Resort & Casino, Uncasville, CT

Announcers: John Fanta/Kim Adams//Caroline Piñeda

Georgetown vs. Butler — NBCSN/Peacock, 11 a.m.

Providence vs. DePaul — NBCSN/Peacock, 1:30 p.m.

Announcers: Adam Giardino/Meg Culmo//Meghan Caffery

St. John’s vs. Xavier — NBCSN/Peacock, 4 p.m.

College Countdown — NBCSN/Peacock, 1 p.m.

College Countdown — NBCSN/Peacock, 3:30 p.m.

Big Ten Conference Tournament

Quarterfinals, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN

UCLA vs. Washington — Big Ten Network/Fox One, noon

Minnesota vs. Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 2:30 p.m.

Iowa vs. Illinois — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.

Michigan vs. Oregon — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.

B1G Live: Women’s Basketball Pregame live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 11:30 a.m.

B1G Live: Game Break live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 2 p.m.

B1G Live: Women’s Basketball Postgame live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 4:30 p.m.

B1G Live: Game Break live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 5 p.m.

B1G Live: Women’s Basketball Pregame live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 6 p.m.

B1G Live: Game Break live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 8:30 p.m.

Big 12 Conference Tournament

Quarterfinals, T-Mobile Center, Kansas City, MO

Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty

Oklahoma State vs. Kansas State — ESPNU/ESPN Unlimited, noon

TCU vs. BYU — ESPNU/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.

Announcers: Brenda VanLengen/Annie O’Neil

West Virginia vs. Arizona State — ESPN+, 6:30 p.m.

Baylor vs. Colorado — ESPN+, 9 p.m.

Metro Atlantic Athletic Conference Tournament

Quarterfinals, Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ

Quinnipiac vs. Manhattan — ESPN+, noon

Fairfield vs. Sacred Heart — ESPN+, 2:30 p.m.

Ohio Valley Conference Tournament

Semifinals, Ford Center, Evansville, IN

Western Illinois vs. Southeast Missouri — ESPN+, 2 p.m.

Lindenwood vs. Southern Indiana — ESPN+, 4:30 p.m.

Southeastern Conference Tournament

Quarterfinals, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC

Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe

South Carolina vs. Kentucky — ESPN/ESPN Unlimited, noon

LSU vs. Oklahoma — ESPN/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.

SEC Now live from the SEC Tournament, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC — SEC Network/ESPN Unlimited, 11:30 a.m.

College Basketball Live Scoreboard — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.

SEC Now live from the SEC Tournament, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC — SEC Network, 5:30 p.m.

Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck

Vanderbilt vs. Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.

Texas vs. Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.

SEC Now live from the SEC Tournament, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC — SEC Network, 8 p.m.

SEC Now live from the SEC Tournament, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC — SEC Network, 10:30 p.m.

Southern Conference Tournament

Semifinals, Harrah’s Cherokee Center Asheville, Asheville, NC

Tennessee-Chattanooga vs. Furman — ESPN+, 11 a.m.

East Tennessee State vs. Samford — ESPN+, 1:15 p.m.

Summit League Tournament

Quarterfinals, Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls, SD

Oral Roberts vs. St. Thomas — Midco Sports/Summit League Network, 1 p.m.

South Dakota vs. Denver — Midco Sports/Summit League Network, 3:30 p.m.

Sun Belt Conference Tournament

4th Round, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL

Marshall vs. South Alabama — ESPN+, 12:30 p.m.

Old Dominion vs. Louisiana-Monroe — ESPN+, 3 p.m.

West Coast Conference Tournament

2nd Round, Orleans Arena. Orleans Hotel and Casino, Paradise, NV

Pacific vs. Washington State — ESPN+, 3 p.m.

San Francisco vs. San Diego — ESPN+, 5:30 p.m.

Delaware at Liberty — ESPN+, 7 p.m.