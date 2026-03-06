All Times Eastern
Men’s
Atlantic Sun Conference Tournament
Quarterfinals, VyStar Memorial Arena, Jacksonville, FL
Bellarmine vs. Central Arkansas — ESPN+, noon
Florida Gulf Coast vs. Lipscomb — ESPN+, 2:30 p.m.
Stetson vs. Austin Peay — ESPN+, 5 p.m.
West Georgia vs. Queens — ESPN+, 7:30 p.m.
Big South Conference Tournament
Quarterfinals, Freedom Hall Civic Center, Johnson City, TN
High Point vs. Gardner-Webb — ESPN+, noon
Winthrop vs. Charleston Southern — ESPN+, 2:30 p.m.
North Carolina-Asheville vs. Longwood — EESPN+, 6 p.m.
Radford vs. Presbyterian — ESPN+, 8:30 p.m.
Colonial Athletic Association Tournament
First Round, CareFirst Arena, Washington, D.C.
Northeastern vs. North Carolina A&T — FloSports, 2 p.m.
Metro Atlantic Athletic Conference Tournament
Quarterfinals, Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ
Merrimack vs. Sacred Heart — ESPN+, 6 p.m.
Saint Peter’s vs. Fairfield — ESPN+, 8:30 p.m.
Missouri Valley Conference Tournament
1st Round, Enterprise Center, St. Louis, MO
Southern Illinois vs. Indiana State — ESPN+, 1 p.m.
Illinois State vs. Missouri State — ESPN+, 3:30 p.m.
Murray State vs. Evansville — ESPN+, 7 p.m.
Illinois-Chicago vs. Valparaiso — ESPN+, 9;30 p.m.
Ohio Valley Conference Tournament
Semifinals, Ford Center, Evansville, TN
Tennessee State vs. Tennessee-Martin/Eastern Illinois — ESPNU, 8 p.m.
Morehead State vs. Southeast Missouri/Lindenwood — ESPNU, 10:30 p..
Southern Conference Tournament
First Round, Harrah’s Cherokee Center Asheville, Asheville, NC
Tennessee-Chattanooga vs. The Citadel — ESPN+, 5 p.m.
North Carolina-Greensboro vs. Virginia Military Institute — ESPN+, 7:30 p.m.
Summit League Tournament
Quarterfinals, Denny Sanford Premier Center, Sioux City, SD
South Dakota vs. Nebraska-Omaha — Midco Sports/Summit League Network, 7 p.m.
North Dakota vs. Denver — Midco Sports/Summit League Network, 9:30 p.m.
Sun Belt Conference Tournament
4th Round, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL
Texas State vs. Southern Mississippi — ESPN, 6 p.m.
South Alabama vs. Arkansas State/Georgia Southern — ESPN+, 8:30 p.m.
West Coast Conference Tournament
2nd Round, Orleans Arena, Orleans Hotel and Casino, Paradise, NV
Washington State vs. Portland — ESPN+, 9 p.m.
Seattle vs. San Diego — ESPN+, 11:30 p.m.
6 p.m.
Northern Illinois vs. Akron — CBS Sports Network, 6 p.m.
6:30 p.m.
Bowling Green at Eastern Michigan — ESPN+, 6:30 p.m.
7 p.m.
Virginia Commonwealth at Dayton — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Buffalo at Toledo — ESPN+, 7 p.m.
Central Michigan at Ball State — ESPN+, 7 p.m.
Columbia at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Penn at Brown — ESPN+, 7 p.m.
Western Michigan at Kent State — ESPN+, 7 p.m.
8 p.m.
Central Florida at West Virginia — CBS Sports Network, 8 p.m.
9 p.m.
Miami (OH) at Ohio — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
St. John’s at Seton Hall — FS1/Fox One, 9 p.m.
10 p.m.
UNLV at San Diego State — CBS Sports Network, 10 p.m.
Studio Shows
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Basketball Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight
Women’s
Atlantic Coast Conference Tournament
Quarterfinals, Gas South Arena, Duluth, GA
Announcers: Beth Mowins/Debbie Antonelli//Jess Sims
Duke vs. Clemson — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.
North Carolina State vs. Notre Dame — ACC Network, 1:30 p.m.
Nothing But Net live from the ACC Tournament, Gas South Arena, Duluth, GA — ACC Network, 1 p.m.
Announcers: Courtney Lyle/Brooke Weisbrod
Louisville vs. Syracuse — ESPN2, 5 p.m.
North Carolina vs. Virginia Tech — ACC Network, 7:30 p.m.
Nothing But Net live from ACC Tournament, Gas South Arena, Duluth, GA — ACC Network, 9:30 p.m.
Atlantic 10 Conference Tournament
Quarterfinals, Henrico Sports & Events Center, Henrico, VA
Announcers: Joe Castellano/Edona Thaqi//Temika Foster-Brasby
URI vs. Loyola Chicago — USA Network, 11 a.m.
Davidson vs. Saint Joseph’s — USA App, 1:30 p.m.
George Mason vs. Dayton — USA Network, 5 p.m.
Richmond vs. La Salle — CNBC, 7:30 p.m.
Announcers: Lisa Kerney/Dalen Cuff/Isis Young
College Basketball Scoreboard Show — CNBC, 7 p.m.
Big East Conference Tournament
1st Round, Mohegan Sun Arena, Mohegan Sun Resort & Casino, Uncasville, CT
Announcers: John Fanta/Kim Adams//Caroline Piñeda
Georgetown vs. Butler — NBCSN/Peacock, 11 a.m.
Providence vs. DePaul — NBCSN/Peacock, 1:30 p.m.
Announcers: Adam Giardino/Meg Culmo//Meghan Caffery
St. John’s vs. Xavier — NBCSN/Peacock, 4 p.m.
College Countdown — NBCSN/Peacock, 1 p.m.
College Countdown — NBCSN/Peacock, 3:30 p.m.
Big Ten Conference Tournament
Quarterfinals, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
UCLA vs. Washington — Big Ten Network/Fox One, noon
Minnesota vs. Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 2:30 p.m.
Iowa vs. Illinois — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
Michigan vs. Oregon — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
B1G Live: Women’s Basketball Pregame live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 11:30 a.m.
B1G Live: Game Break live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 2 p.m.
B1G Live: Women’s Basketball Postgame live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 4:30 p.m.
B1G Live: Game Break live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 5 p.m.
B1G Live: Women’s Basketball Pregame live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 6 p.m.
B1G Live: Game Break live from B1G Tournament, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 8:30 p.m.
Big 12 Conference Tournament
Quarterfinals, T-Mobile Center, Kansas City, MO
Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty
Oklahoma State vs. Kansas State — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
TCU vs. BYU — ESPNU/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Announcers: Brenda VanLengen/Annie O’Neil
West Virginia vs. Arizona State — ESPN+, 6:30 p.m.
Baylor vs. Colorado — ESPN+, 9 p.m.
Metro Atlantic Athletic Conference Tournament
Quarterfinals, Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ
Quinnipiac vs. Manhattan — ESPN+, noon
Fairfield vs. Sacred Heart — ESPN+, 2:30 p.m.
Ohio Valley Conference Tournament
Semifinals, Ford Center, Evansville, IN
Western Illinois vs. Southeast Missouri — ESPN+, 2 p.m.
Lindenwood vs. Southern Indiana — ESPN+, 4:30 p.m.
Southeastern Conference Tournament
Quarterfinals, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
South Carolina vs. Kentucky — ESPN/ESPN Unlimited, noon
LSU vs. Oklahoma — ESPN/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
SEC Now live from the SEC Tournament, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC — SEC Network/ESPN Unlimited, 11:30 a.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
SEC Now live from the SEC Tournament, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC — SEC Network, 5:30 p.m.
Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck
Vanderbilt vs. Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Texas vs. Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.
SEC Now live from the SEC Tournament, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC — SEC Network, 8 p.m.
SEC Now live from the SEC Tournament, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC — SEC Network, 10:30 p.m.
Southern Conference Tournament
Semifinals, Harrah’s Cherokee Center Asheville, Asheville, NC
Tennessee-Chattanooga vs. Furman — ESPN+, 11 a.m.
East Tennessee State vs. Samford — ESPN+, 1:15 p.m.
Summit League Tournament
Quarterfinals, Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls, SD
Oral Roberts vs. St. Thomas — Midco Sports/Summit League Network, 1 p.m.
South Dakota vs. Denver — Midco Sports/Summit League Network, 3:30 p.m.
Sun Belt Conference Tournament
4th Round, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL
Marshall vs. South Alabama — ESPN+, 12:30 p.m.
Old Dominion vs. Louisiana-Monroe — ESPN+, 3 p.m.
West Coast Conference Tournament
2nd Round, Orleans Arena. Orleans Hotel and Casino, Paradise, NV
Pacific vs. Washington State — ESPN+, 3 p.m.
San Francisco vs. San Diego — ESPN+, 5:30 p.m.
Delaware at Liberty — ESPN+, 7 p.m.
