All Times Eastern
FIBA Women’s World Cup Qualifying
Pool Play
Group A, Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, Communist China
Communist China vs. Brazil — HBO Max, 7:30 a.m.
Group B, José Miguel Agrelot Coliseum, San Juan, Puerto Rico
Senegal vs. Italy — HBO Max, 2 p.m.
Spain vs. United States — TNT/HBO Max, 4:45 p.m.
Puerto Rico vs. New Zealand — HBO Max, 8 p.m.
Group C, Basketball Development Center, Istanbul, Turkey
Japan vs. Argentina — HBO Max, 7:30 a.m.
Australia vs. Canada — HBO Max, 10:30 a.m.
Türkiye vs. Hungary — HBO Max, 1:30 p.m.
Group D, Astroballe, Villeurbanne, Lyon, France
Philippines vs. Colombia — HBO Max, 9 a.m.
Nigeria vs. Germany — HBO Max, noon
Korea vs. France — HBO Max, 3:30 p.m.
NCAA Division I Men’s Tournament
First Four
Night One, UD Arena, University of Dayton Arena, Dayton, OH
Announcers: Jordan Kent/Jim Spanarkel//Jenny Dell
Maryland-Baltimore County vs. Howard — truTV/HBO Max, 6:40 p.m.
Announcers: Brian Anderson/Charles Barkley/Dick Vitale//Jenny Dell
Texas vs. North Carolina State — truTV/HBO Max, 9:15 p.m.
Announcers: Adam Lefkoe/Jamal Mashburn/Bruce Pearl/Jalen Rose/Seth Davis
NCAA Tip-Off — truTV/HBO Max, 6 p.m.
Inside March Madness — truTV/HBO Max, 11:30 p.m.
NCAA March Madness 360 — CBS Sports Network, 9 p.m.
NCAA March Madness Bracket Breakdown — CBS Sports Network, midnight
National Invitation Tournament
1st Round — Home Sites
Liberty at George Mason — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Wyoming at Wichita State — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
North Carolina-Wilmington at Yale — ESPN+, 7 p.m.
Davidson at Oklahoma State — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Stephen F. Austin at Tulsa — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
South Alabama at Auburn — ESPN2/ESPN Unlimited, 10 p.m.
St. Thomas at Seattle — ESPN+, 10 p.m.
UNLV at Cal-Irvine — ESPNU, 11 p.m.
NIT Preview Show — ESPN2, 5:30 p.m.
