Mar 16, 2026; Dayton, OH, USA; Detailed viewed of March Madness logo on the court during a practice session ahead of the first four of the men’s 2026 NCAA Tournament at University of Dayton Arena. Mandatory Credit: Rick Osentoski-Imagn Images

All Times Eastern

FIBA Women’s World Cup Qualifying

Pool Play

Group A, Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, Communist China

Communist China vs. Brazil — HBO Max, 7:30 a.m.

Group B, José Miguel Agrelot Coliseum, San Juan, Puerto Rico

Senegal vs. Italy — HBO Max, 2 p.m.

Spain vs. United States — TNT/HBO Max, 4:45 p.m.

Puerto Rico vs. New Zealand — HBO Max, 8 p.m.

Group C, Basketball Development Center, Istanbul, Turkey

Japan vs. Argentina — HBO Max, 7:30 a.m.

Australia vs. Canada — HBO Max, 10:30 a.m.

Türkiye vs. Hungary — HBO Max, 1:30 p.m.

Group D, Astroballe, Villeurbanne, Lyon, France

Philippines vs. Colombia — HBO Max, 9 a.m.

Nigeria vs. Germany — HBO Max, noon

Korea vs. France — HBO Max, 3:30 p.m.

NCAA Division I Men’s Tournament

First Four

Night One, UD Arena, University of Dayton Arena, Dayton, OH

Announcers: Jordan Kent/Jim Spanarkel//Jenny Dell

Maryland-Baltimore County vs. Howard — truTV/HBO Max, 6:40 p.m.

Announcers: Brian Anderson/Charles Barkley/Dick Vitale//Jenny Dell

Texas vs. North Carolina State — truTV/HBO Max, 9:15 p.m.

Announcers: Adam Lefkoe/Jamal Mashburn/Bruce Pearl/Jalen Rose/Seth Davis

NCAA Tip-Off — truTV/HBO Max, 6 p.m.

Inside March Madness — truTV/HBO Max, 11:30 p.m.

NCAA March Madness 360 — CBS Sports Network, 9 p.m.

NCAA March Madness Bracket Breakdown — CBS Sports Network, midnight

National Invitation Tournament

1st Round — Home Sites

Liberty at George Mason — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.

Wyoming at Wichita State — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.

North Carolina-Wilmington at Yale — ESPN+, 7 p.m.

Davidson at Oklahoma State — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.

Stephen F. Austin at Tulsa — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.

South Alabama at Auburn — ESPN2/ESPN Unlimited, 10 p.m.

St. Thomas at Seattle — ESPN+, 10 p.m.

UNLV at Cal-Irvine — ESPNU, 11 p.m.

NIT Preview Show — ESPN2, 5:30 p.m.