All Times Eastern
Men’s
noon
Pittsburgh at Clemson — ACC Network/ESPN Unliimted
Campbell at William & Mary — CBS Sports Network
Duke at Virginia Tech — ESPN/ESPN Unlimited
Texas Tech at Central Florida — ESPN2/ESPN Unlimited
Cincinnati at Houston — Fox/Fox One
Marquette at Seton Hall — NBCSN/Peacock
Georgetown at Butler – TNT/truTV/HBO Max
Ball State at Toledo — ESPN+
1 p.m.
San Diego State at Utah State — CBS/Paramount+
DePaul at Xavier — FS1/Fox One
Stonehill at Le Moyne — Ryz Sports Network
Texas A&M at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited
Holy Cross at Army — ESPN+
North Carolina-Greensboro at The Citadel — ESPN+
Robert Morris at Purdue Fort Wayne — ESPN+
Samford at Western Carolina — ESPN+
Valparaiso at Indiana State — ESPN+
LSU at South Carolina — SEC Network Plus
1:30 p.m.
Virginia at Boston College — The CW
2 p.m.
North Carolina at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited
East Tennessee State at Wofford — CBS Sports Network
SMU at Louisville — ESPN/ESPN Unlimited
Texas at Oklahoma — ESPN2/ESPM Unlimited
Long Island University at Central Connecticut State — ESPNU/ESPN Unlinited
Ohio State at Wisconsin — Fox/Fox One
Hampton at Towson — Monumental Sports Network/Flo Sports
Fordham at George Washington — Monumental Sports Network 2/ESPN+
College of Charleston at Northeastern — NESN/FloSports
Hofstra at Monmouth — SNY/FloSports
Arizona at Arizona State — TNT/truTV/HBO Max
Boston University at Bucknell — ESPN+
Colgate at Lehigh — ESPN+
Lafayette at American — ESPN+
Lipscomb at North Florida — ESPN+
Maine at UMass-Lowell — ESPN+
North Alabama at Stetson — ESPN+
North Carolina-Asheville at Winthrop — ESPN+
Ohio at Buffalo — ESPN+
Old Dominion at Texas State — ESPN+
Radford at Presbyterian — ESPN+
Queens at Bellarmine — ESPN+
Virginia Military Institute at Mercer — ESPN+
North Carolina A&T at Drexel — FloSports
2:30 p.m.
Saint Joseph’s at La Salle — USA Network
3 p.m.
Fresno State at Air Force — Mountain West Network/Sports Illustrated TV
Oral Roberts at South Dakota State — Summit League Network
California Baptist at Texas-Arlington — ESPN+
Coastal Carolina at Louisiana-Monroe — ESPN+
Florida Gulf Coast at Jacksonville — ESPN+
High Point at Longwood — ESPN+
Idaho State at Weber State — ESPN+
Jacksonville State at Missouri State — ESPN+
James Madison at Southern Mississippi — ESPN+
Marshall at Arkansas State — ESPN+
3:30 p.m.
Bethune-Cookman at Alabama State — HBCU Go
Mississippi State at Missouri — SEC Network/ESPN Unlimited
Lindenwood at Morehead State — ESPN+
Northern Illinois at Miami (OH) — ESPN+
4 p.m.
Cal at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited
Western Kentucky at Middle Tennessee — CBS Sports Network
Baylor at West Virginia — ESPN2/ESPN Unlimited
Norfolk State at Howard — ESPNU/ESPN Unlinited
Hawai’i at Long Beach State — Spectrum SportsNet/ESPN+
Southern at Alcorn State — YouTube
Arkansas-Pine Bluff at Mississippi Valley State — SWAC TV
Grambling State at Jackson State — SWAC TV
Nebraska-Omaha at Denver — Summit League Network
Arkansas-Little Rock at Tennessee Tech — ESPN+
Eastern Washington at Northern Colorado — ESPN+
Evansville at Northern Iowa — ESPN+
Georgia Southern at Louisiana — ESPN+
Loyola Maryland at Navy — ESPN+
New Hampshire at Bryant — ESPN+
Southern Utah at Abilene Christian — ESPN+
4:30 p.m.
BYU at Kansas — ESPN/ESPN Unliimted
Tennessee-Martin at Western Illinois — Gray Television/ESPN+
Davidson at Richmond — USA Network
Appalachian State at Troy — ESPN+
Austin Peay at West Georgia — ESPN+
Eastern Kentucky at Central Arkansas — ESPN+
Houston Christian at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+
Maryland-Eastern Shore at Delaware State — ESPN+
Morgan State at Coppin State — ESPN+
New Jersey Institute of Technology at Vermont — ESPN+
Southeast Missouri at Eastern Illinois — ESPN+
5 p.m.
Indiana at UCLA — NBCSN/Peacock
Florida A&M at Alabama A&M — SWAC TV
Cal-Davis at Cal State-Bakersfield — ESPN+
Montana State at Portland State — ESPN+
New Mexico State at Kennesaw State — ESPN+
Texas-Rio Grande Valley at Incarnate Word — ESPN+
Utah Tech at Tarleton — ESPN+
5:30 p.m.
Texas Southern at Prairie View A&M — SWAC TV
6 p.m.
Stanford at Florida State — ACC Network/ESPN Unlimited
Bradley at Drake — CBS Sports Network
Oklahoma State at Utah — ESPN2/ESPN Unlimited
North Dakota State at South Dakota — Midco Sports/Summit League Network
Mississippi at Vanderbilt — SEC Network/ESPN Unlimited
Notre Dame at Syracuse — The CW
Dartmouth at Brown — ESPN+
Eastern Michigan at UMass — ESPN+
Nicholls at East Texas A&M — ESPN+
Northwestern State at New Orleans — ESPN+
Oregon State at San Diego — ESPN+
Penn at Cornell — ESPN+
Portland at Washington State — ESPN+
Princeton at Columbia — ESPN+
Southeastern Louisiana at Stephen F. Austin — ESPN+
6:30 p.m.
Kentucky at Arkansas — ESPN/ESPN Unlimited
George Mason at St. Bonaventure — USA Network
7 p.m.
Rutgers at USC — NBCSN/Peacock
Stony Brook at Elon — WRAL/FloSports
Bowling Green at Central Michigan — ESPN+
Harvard at Yale — ESPN+
Illinois-Chicago at Southern Illinois — ESPN+
Maryland-Baltimore County at Albany — ESPN+
McNeese at Lamar — ESPN+
8 p.m.
Washington at Northwestern — Big Ten Network/Fox One
Murray State at Belmont — CBS Sports Network
South Florida at Temple — ESPN2/ESPN Unlimited
UAB at North Texas — ESPNU/ESPN Unlimited
UConn at Creighton — Fox/Fox One
Cal Poly at Cal-Riverside — ESPN+
Cal-San Diego at Cal State-Northridge — ESPN+
Georgia State at South Alabama — ESPN+
Idaho at Northern Arizona — ESPN+
8:30 p.m.
Auburn at Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited
Southern Illinois-Edwardsville at Southern Indiana — ESPN+
9 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal-Santa Barbara — ESPN+
Delaware at Texas-El Paso — ESPN+
Santa Clara at Loyola Marymount — ESPN+
9:30 p.m.
Colorado State at Wyoming — FS1/Fox One
10 p.m.
New Mexico at San José State — CBS Sports Network
Louisiana Tech at Sam Houston — ESPN2/ESPN Unlimited
Montana at Sacramento State — KMAX/ESPN+, 10 p.m.
Pacific at San Francisco — ESPN+
10:30 p.m.
Saint Mary’s at Gonzaga — ESPN/ESPN Unlimited
Pregame and Studio Shows
BYU Basketball With Kevin Young — BYUtv, 8 a.m.
College GameDay live from Allen Fieldhouse, University of Kansas, Lawrence, KS — ESPN/ESPNU/ESPN Unlimited, 11 a.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 11:30 a.m.
TNT Sports College Basketball Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 11:30 a.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, noon
Inside College Basketball — CBS, 12:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 12:30 p.m.
HBCU Go Studio Show — Check your local listings, 3:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3 p.m.
College GameDay live from Allen Fieldhouse, University of Kansas, Lawrence, KS — ESPN, 4 p.m.
Fox College Hoops Extra — Fox, 4 p.m.
TNT Sports College Basketball Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 4 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
B1G Live: Game Break — Big Ten Network, 7 p.m.
Fox College Hoops Tip-Off — Fox, 7 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 8 p.m
B1G Live: Basketball Postgame — Big Ten Network, 10 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight
College Basketball Live — ESPN2, midnight
Women’s
noon
Buffalo at Akron — ESPN+
Norfolk State at Howard — ESPN+
1 p.m.
Livingstone College at Winston-Salem State — HBCU Go
Ball State at Kent State — ESPN+
Bryant at New Hampshire — ESPN+
Cleveland State at Northern Kentucky — ESPN+
Lindenwood at Morehead State — ESPN+
Louisiana at Marshall — ESPN+
Ohio at Miami (OH) — ESPN+
Southern Mississippi at Old Dominion — ESPN+
St. John’s at Providence — ESPN+
Stetson at Central Arkansas — ESPN+
Troy at Coastal Carolina — ESPN+
UMass-Lowell at Maine — ESPN+
Vermont at New Jersey Institute of Technology — ESPN+
2 p.m.
Denver at North Dakota — Midco Sports
South Dakota State at South Dakota — Midco Sports Two
Albany at Maryland-Baltimore County — ESPN+
American at Lafayette — ESPN+
Arkansas-Little Rock at Tennessee Tech — ESPN+
Arkansas State at Georgia Southern — ESPN+
Army at Holy Cross — ESPN+
Bellarmine at West Georgia — ESPN+
Bowling Green at Toledo — ESPN+
Brown at Harvard — ESPN+
Bucknell at Boston University — ESPN+
Canisius at Siena — ESPN+
DePaul at Villanova — ESPN+
Eastern Kentucky at Queens — ESPN+
Fairfield at Sacred Heart — ESPN+
Gardner-Webb at North Carolina-Asheville — ESPN+
Houston Christian at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+
Iona at Manhattan — ESPN+
La Salle at Duquesne — ESPN+
Lehigh at Colgate — ESPN+
Maryland-Eastern Shore at Delaware State — ESPN+
Merrimack at Quinnipiac — ESPN+
Missouri State at Liberty — ESPN+
Morgan State at Coppin State — ESPN+
Niagara at Marist — ESPN+
North Florida at Lipscomb — ESPN+
Rice at Texas-San Antonio — ESPN+
Saint Peter’s at Mount St. Mary’s — ESPN+
South Alabama at James Madison — ESPN+
Southeast Missouri State at Eastern Illinois — ESPN+
Tennessee-Martin at Western Illinois — ESPN+
Texas-Rio Grande Valley at Incarnate Word — ESPN+
Texas State at Georgia State — ESPN+
Western Kentucky at Middle Tennessee — ESPN+
Western Michigan at Eastern Michigan — ESPN+
Winthrop at Radford — ESPN+
Youngstown State at Oakland — ESPN+
3 p.m.
Colorado State at UNLV — FS1/Fox One
Utah State at New Mexico — Mountain West Network
Wyoming at Grand Canyon — Mountain West Network
Central Florida at Iowa State — ESPN+
Central Michigan at Northern Illinois — ESPN+
Florida Atlantic at North Texas — ESPN+
Jacksonville State at Louisiana Tech — ESPN+
Memphis at Tulsa — ESPN+
Northwestern State at New Orleans — ESPN+
Saint Louis at George Mason — ESPN+
St. Bonaventure at Loyola Chicago — ESPN+
Temple at Tulane — ESPN+
UAB at Wichita State — ESPN+
Valparaiso at Illinois-Chicago — ESPN+
Wright State at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+
3:30 p.m.
Nicholls at East Texas A&M — ESPN+
4 p.m.
Nevada at San Diego State — Mountain West Network
San José State at Boise State — Mountain West Network
Abilene Christian at Southern Utah — ESPN+
Cal State-Northridge at Cal-San Diego — ESPN+
Charleston Southern at South Carolina Upstate — ESPN+
Florida International at Delaware — ESPN+
McNeese at Lamar — ESPN+
Navy at Loyola Maryland — ESPN+
New Mexico State at Texas-El Paso — ESPN+
Pepperdine at Santa Clara — ESPN+
Portland State at Montana State — ESPN+
Sacramento State at Montana — ESPN+
San Francisco at Oregon State — ESPN+
Tarleton at Utah Tech — ESPN+
Texas-Arlington at California Baptist — ESPN+
Utah at BYU — ESPN+
Weber State at Idaho State — ESPN+
5 p.m.
Oregon at Maryland — Big Ten Network/Fox One
Cal-Riverside at Cal Poly — ESPN+
Cal-Santa Barbara at Cal State-Fullerton — ESPN+
Cal State-Bakersfield at Cal-Davis — ESPN+
Columbia at Penn — ESPN+
Cornell at Princeton — ESPN+
Murray State at Belmont — ESPN+
Northern Arizona at Idaho — ESPN+
Northern Colorado at Eastern Washington — ESPN+
Seattle at Loyola Marymount — ESPN+
Yale at Dartmouth — ESPN+
6 p.m.
Air Force at Fresno State — Mountain West Network
Southern Illinois-Edwardsville at Southern Indiana — ESPN+
URI at Fordham — ESPN+
7 p.m.
Florida Gulf Coast at North Alabama — ESPN+
Jacksonville at Austin Peay — ESPN+
Presbyterian atr High Point — ESPN+
7:30 p.m.
Kennesaw State at Sam Houston — ESPN+
8 p.m.
San Diego at Portland — ESPN+
10 p.m.
Gonzaga at Washington State — ESPN+
