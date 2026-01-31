Jan 27, 2026; Storrs, Connecticut, USA; UConn Huskies forward Tarris Reed Jr. (5) makes the basket against the Providence Friars in the second half at Harry A. Gampel Pavilion. Mandatory Credit: David Butler II-Imagn Images

All Times Eastern

Men’s

noon

Pittsburgh at Clemson — ACC Network/ESPN Unliimted

Campbell at William & Mary — CBS Sports Network

Duke at Virginia Tech — ESPN/ESPN Unlimited

Texas Tech at Central Florida — ESPN2/ESPN Unlimited

Cincinnati at Houston — Fox/Fox One

Marquette at Seton Hall — NBCSN/Peacock

Georgetown at Butler – TNT/truTV/HBO Max

Ball State at Toledo — ESPN+

1 p.m.

San Diego State at Utah State — CBS/Paramount+

DePaul at Xavier — FS1/Fox One

Stonehill at Le Moyne — Ryz Sports Network

Texas A&M at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited

Holy Cross at Army — ESPN+

North Carolina-Greensboro at The Citadel — ESPN+

Robert Morris at Purdue Fort Wayne — ESPN+

Samford at Western Carolina — ESPN+

Valparaiso at Indiana State — ESPN+

LSU at South Carolina — SEC Network Plus

1:30 p.m.

Virginia at Boston College — The CW

2 p.m.

North Carolina at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited

East Tennessee State at Wofford — CBS Sports Network

SMU at Louisville — ESPN/ESPN Unlimited

Texas at Oklahoma — ESPN2/ESPM Unlimited

Long Island University at Central Connecticut State — ESPNU/ESPN Unlinited

Ohio State at Wisconsin — Fox/Fox One

Hampton at Towson — Monumental Sports Network/Flo Sports

Fordham at George Washington — Monumental Sports Network 2/ESPN+

College of Charleston at Northeastern — NESN/FloSports

Hofstra at Monmouth — SNY/FloSports

Arizona at Arizona State — TNT/truTV/HBO Max

Boston University at Bucknell — ESPN+

Colgate at Lehigh — ESPN+

Lafayette at American — ESPN+

Lipscomb at North Florida — ESPN+

Maine at UMass-Lowell — ESPN+

North Alabama at Stetson — ESPN+

North Carolina-Asheville at Winthrop — ESPN+

Ohio at Buffalo — ESPN+

Old Dominion at Texas State — ESPN+

Radford at Presbyterian — ESPN+

Queens at Bellarmine — ESPN+

Virginia Military Institute at Mercer — ESPN+

North Carolina A&T at Drexel — FloSports

2:30 p.m.

Saint Joseph’s at La Salle — USA Network

3 p.m.

Fresno State at Air Force — Mountain West Network/Sports Illustrated TV

Oral Roberts at South Dakota State — Summit League Network

California Baptist at Texas-Arlington — ESPN+

Coastal Carolina at Louisiana-Monroe — ESPN+

Florida Gulf Coast at Jacksonville — ESPN+

High Point at Longwood — ESPN+

Idaho State at Weber State — ESPN+

Jacksonville State at Missouri State — ESPN+

James Madison at Southern Mississippi — ESPN+

Marshall at Arkansas State — ESPN+

3:30 p.m.

Bethune-Cookman at Alabama State — HBCU Go

Mississippi State at Missouri — SEC Network/ESPN Unlimited

Lindenwood at Morehead State — ESPN+

Northern Illinois at Miami (OH) — ESPN+

4 p.m.

Cal at Miami (FL) — ACC Network/ESPN Unlimited

Western Kentucky at Middle Tennessee — CBS Sports Network

Baylor at West Virginia — ESPN2/ESPN Unlimited

Norfolk State at Howard — ESPNU/ESPN Unlinited

Hawai’i at Long Beach State — Spectrum SportsNet/ESPN+

Southern at Alcorn State — YouTube

Arkansas-Pine Bluff at Mississippi Valley State — SWAC TV

Grambling State at Jackson State — SWAC TV

Nebraska-Omaha at Denver — Summit League Network

Arkansas-Little Rock at Tennessee Tech — ESPN+

Eastern Washington at Northern Colorado — ESPN+

Evansville at Northern Iowa — ESPN+

Georgia Southern at Louisiana — ESPN+

Loyola Maryland at Navy — ESPN+

New Hampshire at Bryant — ESPN+

Southern Utah at Abilene Christian — ESPN+

4:30 p.m.

BYU at Kansas — ESPN/ESPN Unliimted

Tennessee-Martin at Western Illinois — Gray Television/ESPN+

Davidson at Richmond — USA Network

Appalachian State at Troy — ESPN+

Austin Peay at West Georgia — ESPN+

Eastern Kentucky at Central Arkansas — ESPN+

Houston Christian at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+

Maryland-Eastern Shore at Delaware State — ESPN+

Morgan State at Coppin State — ESPN+

New Jersey Institute of Technology at Vermont — ESPN+

Southeast Missouri at Eastern Illinois — ESPN+

5 p.m.

Indiana at UCLA — NBCSN/Peacock

Florida A&M at Alabama A&M — SWAC TV

Cal-Davis at Cal State-Bakersfield — ESPN+

Montana State at Portland State — ESPN+

New Mexico State at Kennesaw State — ESPN+

Texas-Rio Grande Valley at Incarnate Word — ESPN+

Utah Tech at Tarleton — ESPN+

5:30 p.m.

Texas Southern at Prairie View A&M — SWAC TV

6 p.m.

Stanford at Florida State — ACC Network/ESPN Unlimited

Bradley at Drake — CBS Sports Network

Oklahoma State at Utah — ESPN2/ESPN Unlimited

North Dakota State at South Dakota — Midco Sports/Summit League Network

Mississippi at Vanderbilt — SEC Network/ESPN Unlimited

Notre Dame at Syracuse — The CW

Dartmouth at Brown — ESPN+

Eastern Michigan at UMass — ESPN+

Nicholls at East Texas A&M — ESPN+

Northwestern State at New Orleans — ESPN+

Oregon State at San Diego — ESPN+

Penn at Cornell — ESPN+

Portland at Washington State — ESPN+

Princeton at Columbia — ESPN+

Southeastern Louisiana at Stephen F. Austin — ESPN+

6:30 p.m.

Kentucky at Arkansas — ESPN/ESPN Unlimited

George Mason at St. Bonaventure — USA Network

7 p.m.

Rutgers at USC — NBCSN/Peacock

Stony Brook at Elon — WRAL/FloSports

Bowling Green at Central Michigan — ESPN+

Harvard at Yale — ESPN+

Illinois-Chicago at Southern Illinois — ESPN+

Maryland-Baltimore County at Albany — ESPN+

McNeese at Lamar — ESPN+

8 p.m.

Washington at Northwestern — Big Ten Network/Fox One

Murray State at Belmont — CBS Sports Network

South Florida at Temple — ESPN2/ESPN Unlimited

UAB at North Texas — ESPNU/ESPN Unlimited

UConn at Creighton — Fox/Fox One

Cal Poly at Cal-Riverside — ESPN+

Cal-San Diego at Cal State-Northridge — ESPN+

Georgia State at South Alabama — ESPN+

Idaho at Northern Arizona — ESPN+

8:30 p.m.

Auburn at Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited

Southern Illinois-Edwardsville at Southern Indiana — ESPN+

9 p.m.

Cal State-Fullerton at Cal-Santa Barbara — ESPN+

Delaware at Texas-El Paso — ESPN+

Santa Clara at Loyola Marymount — ESPN+

9:30 p.m.

Colorado State at Wyoming — FS1/Fox One

10 p.m.

New Mexico at San José State — CBS Sports Network

Louisiana Tech at Sam Houston — ESPN2/ESPN Unlimited

Montana at Sacramento State — KMAX/ESPN+, 10 p.m.

Pacific at San Francisco — ESPN+

10:30 p.m.

Saint Mary’s at Gonzaga — ESPN/ESPN Unlimited

Pregame and Studio Shows

BYU Basketball With Kevin Young — BYUtv, 8 a.m.

College GameDay live from Allen Fieldhouse, University of Kansas, Lawrence, KS — ESPN/ESPNU/ESPN Unlimited, 11 a.m.

B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 11:30 a.m.

TNT Sports College Basketball Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 11:30 a.m.

The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, noon

Inside College Basketball — CBS, 12:30 p.m.

SEC Now — SEC Network, 12:30 p.m.

HBCU Go Studio Show — Check your local listings, 3:30 p.m.

SEC Now — SEC Network, 3 p.m.

College GameDay live from Allen Fieldhouse, University of Kansas, Lawrence, KS — ESPN, 4 p.m.

Fox College Hoops Extra — Fox, 4 p.m.

TNT Sports College Basketball Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 4 p.m.

SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.

B1G Live: Game Break — Big Ten Network, 7 p.m.

Fox College Hoops Tip-Off — Fox, 7 p.m.

Nothing But Net — ACC Network, 8 p.m

B1G Live: Basketball Postgame — Big Ten Network, 10 p.m.

Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight

College Basketball Live — ESPN2, midnight

Women’s

noon

Buffalo at Akron — ESPN+

Norfolk State at Howard — ESPN+

1 p.m.

Livingstone College at Winston-Salem State — HBCU Go

Ball State at Kent State — ESPN+

Bryant at New Hampshire — ESPN+

Cleveland State at Northern Kentucky — ESPN+

Lindenwood at Morehead State — ESPN+

Louisiana at Marshall — ESPN+

Ohio at Miami (OH) — ESPN+

Southern Mississippi at Old Dominion — ESPN+

St. John’s at Providence — ESPN+

Stetson at Central Arkansas — ESPN+

Troy at Coastal Carolina — ESPN+

UMass-Lowell at Maine — ESPN+

Vermont at New Jersey Institute of Technology — ESPN+

2 p.m.

Denver at North Dakota — Midco Sports

South Dakota State at South Dakota — Midco Sports Two

Albany at Maryland-Baltimore County — ESPN+

American at Lafayette — ESPN+

Arkansas-Little Rock at Tennessee Tech — ESPN+

Arkansas State at Georgia Southern — ESPN+

Army at Holy Cross — ESPN+

Bellarmine at West Georgia — ESPN+

Bowling Green at Toledo — ESPN+

Brown at Harvard — ESPN+

Bucknell at Boston University — ESPN+

Canisius at Siena — ESPN+

DePaul at Villanova — ESPN+

Eastern Kentucky at Queens — ESPN+

Fairfield at Sacred Heart — ESPN+

Gardner-Webb at North Carolina-Asheville — ESPN+

Houston Christian at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+

Iona at Manhattan — ESPN+

La Salle at Duquesne — ESPN+

Lehigh at Colgate — ESPN+

Maryland-Eastern Shore at Delaware State — ESPN+

Merrimack at Quinnipiac — ESPN+

Missouri State at Liberty — ESPN+

Morgan State at Coppin State — ESPN+

Niagara at Marist — ESPN+

North Florida at Lipscomb — ESPN+

Rice at Texas-San Antonio — ESPN+

Saint Peter’s at Mount St. Mary’s — ESPN+

South Alabama at James Madison — ESPN+

Southeast Missouri State at Eastern Illinois — ESPN+

Tennessee-Martin at Western Illinois — ESPN+

Texas-Rio Grande Valley at Incarnate Word — ESPN+

Texas State at Georgia State — ESPN+

Western Kentucky at Middle Tennessee — ESPN+

Western Michigan at Eastern Michigan — ESPN+

Winthrop at Radford — ESPN+

Youngstown State at Oakland — ESPN+

3 p.m.

Colorado State at UNLV — FS1/Fox One

Utah State at New Mexico — Mountain West Network

Wyoming at Grand Canyon — Mountain West Network

Central Florida at Iowa State — ESPN+

Central Michigan at Northern Illinois — ESPN+

Florida Atlantic at North Texas — ESPN+

Jacksonville State at Louisiana Tech — ESPN+

Memphis at Tulsa — ESPN+

Northwestern State at New Orleans — ESPN+

Saint Louis at George Mason — ESPN+

St. Bonaventure at Loyola Chicago — ESPN+

Temple at Tulane — ESPN+

UAB at Wichita State — ESPN+

Valparaiso at Illinois-Chicago — ESPN+

Wright State at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+

3:30 p.m.

Nicholls at East Texas A&M — ESPN+

4 p.m.

Nevada at San Diego State — Mountain West Network

San José State at Boise State — Mountain West Network

Abilene Christian at Southern Utah — ESPN+

Cal State-Northridge at Cal-San Diego — ESPN+

Charleston Southern at South Carolina Upstate — ESPN+

Florida International at Delaware — ESPN+

McNeese at Lamar — ESPN+

Navy at Loyola Maryland — ESPN+

New Mexico State at Texas-El Paso — ESPN+

Pepperdine at Santa Clara — ESPN+

Portland State at Montana State — ESPN+

Sacramento State at Montana — ESPN+

San Francisco at Oregon State — ESPN+

Tarleton at Utah Tech — ESPN+

Texas-Arlington at California Baptist — ESPN+

Utah at BYU — ESPN+

Weber State at Idaho State — ESPN+

5 p.m.

Oregon at Maryland — Big Ten Network/Fox One

Cal-Riverside at Cal Poly — ESPN+

Cal-Santa Barbara at Cal State-Fullerton — ESPN+

Cal State-Bakersfield at Cal-Davis — ESPN+

Columbia at Penn — ESPN+

Cornell at Princeton — ESPN+

Murray State at Belmont — ESPN+

Northern Arizona at Idaho — ESPN+

Northern Colorado at Eastern Washington — ESPN+

Seattle at Loyola Marymount — ESPN+

Yale at Dartmouth — ESPN+

6 p.m.

Air Force at Fresno State — Mountain West Network

Southern Illinois-Edwardsville at Southern Indiana — ESPN+

URI at Fordham — ESPN+

7 p.m.

Florida Gulf Coast at North Alabama — ESPN+

Jacksonville at Austin Peay — ESPN+

Presbyterian atr High Point — ESPN+

7:30 p.m.

Kennesaw State at Sam Houston — ESPN+

8 p.m.

San Diego at Portland — ESPN+

10 p.m.

Gonzaga at Washington State — ESPN+