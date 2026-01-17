Jan 13, 2026; Lincoln, Nebraska, USA; Nebraska Cornhuskers forward Pryce Sandfort (21) rebounds against the Oregon Ducks during the second half at Pinnacle Bank Arena. Mandatory Credit: Dylan Widger-Imagn Images

All Times Eastern

Men’s

noon

Notre Dame at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited

Minnesota at Illinois — Big Ten Network/Fox One

Elon at Hofstra — CBS Sports Network

Kentucky at Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited

Virginia at SMU — ESPN2/ESPN Unlimited

UConn at Georgetown — Fox/Fox One

Georgia Tech at North Carolina State — The CW

Butler at Seton Hall — TNT/truTV/HBO Max

Mount St. Mary’s at Canisius — ESPN+

12:30 p.m.

Duquesne at Fordham — USA Network

1 p.m.

UCLA at Ohio State — CBS/Paramount+

Alabama at Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited

Boston University at Loyola Maryland — ESPN+

Buffalo at Miami (OH) — ESPN+

Eastern Michigan at Bowling Green — ESPN+

Holy Cross at Lafayette — ESPN+

Old Dominion at Appalachian State — ESPN+

Tennessee-Chattanooga at Western Carolina — ESPN+

2 p.m.

Syracuse at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited

Rutgers at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One

East Tennessee State at Samford — CBS Sports Network

Florida at Vanderbilt — ESPN/ESPN Unlimited

Bradley at Illinois State — ESPN2/ESPN Unlimted

Iowa at Indiana — Fox/Fox One

South Dakota at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network

Iowa State at Cincinnati — NBCSN/Peacock

Youngstown State at Cleveland State — Rock Entertainment Sports Network/ESPN+

TCU at Utah — TNT/truTV/HBO Max

St Thomas at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network

Bucknell at Colgate — ESPN+

Cornell at Yale — ESPN+

Detroit Mercy at IU Indianapolis — ESPN+

Fairfield at Marist — ESPN+

Navy at Lehigh — ESPN+

New Mexico State at Delaware — ESPN+

North Florida at Central Arkansas — ESPN+

Presbyterian at Gardner-Webb — ESPN+

Princeton at Harvard — ESPN+

Queens at Stetson — ESPN+

Rider at Saint Peter’s — ESPN+

Sam Houston at Florida International — ESPN+

Siena at Manhattan — ESPN+

West Georgia at Florida Gulf Coast — ESPN+

Western Michigan at Akron — ESPN+

Winthrop at North Carolina-Asheville — ESPN+

2:15 p.m.

Miami (FL) at Clemson — The CW

2:30 p.m.

Utah State at Grand Canyon — FS1/Fox One

St. Bonaventure at La Salle — USA Network

Longwood at Radford — ESPN+

3 p.m.

Coastal Carolina at Georgia Southern — ESPN+

Drake at Illinois-Chicago — ESPN+

Jacksonville at North Alabama — ESPN+

Kennesaw State at Western Kentucky — ESPN+

Northern Iowa at Valparaiso — ESPN+

Penn at Dartmouth — ESPN+

Quinnipiac at Merrimack — ESPN+

Texas-El Paso at Liberty — ESPN+

UMass at Northern Illinois — ESPN+

3:30 p.m.

Missouri at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited

Georgia State at Louisiana-Monroe — ESPN+

4 p.m.

North Carolina at Cal — ACC Network/ESPN Unlimited

Nevada at Air Force — Altitude/Mountain West Network

Nebraska at Northwestern — Big Ten Network/Fox One

Richmond at Saint Louis — CBS Sports Network

Arizona at Central Florida — ESPN/ESPN Unlimited

Arkansas at Georgia — ESPN2/ESPN Unlimited

College of Charleston at Stony Brook — SNY/FloSports

Cal-San Diego at Cal State-Bakersfield — Spectrum SportsNet/ESPN+

Prairie View A&M at Jackson State — SWAC TV

Indiana State at Murray State — ESPN+

James Madison at Marshall — ESPN+

Lamar at Nicholls — ESPN+

Louisiana at South Alabama

Mercer at North Carolina-Greensboro — ESPN+

Morehead State at Tennessee Tech — ESPN+

Texas-Arlington at Utah Valley — ESPN+

Western Illinois at Arkansas-Litlte Rock — ESPN+

4:30 p.m.

Coppin State at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network

Arkansas State at Troy — ESPN+

East Texas A&M at Houston Christian — ESPN+

Howard at North Carolina Central — ESPN+

Lindenwood at Tennessee-Martin — ESPN+

Morgan State at Delaware State — ESPN+

Southeastern Louisiana at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+

Southern Indiana at Tennessee State — ESPN+

Southern Mississippi at Texas State — ESPN+

4:45 p.m.

Southern Illinois-Edwardsville at Southeast Missouri — Gray Television/ESPN+

5 p.m.

UNLV at San José State — Mountain West Network

Wofford at Furman — Nextar/ESPN+

Southern at Grambling State — SWAC TV

Cal-Irvine at Cal-Davis — ESPN+

Louisiana Tech at Jacksonville State — ESPN+

Northern Arizona at Portland State — ESPN+

Northwestern State at Incarnate Word — ESPN+

5:15 p.m.

Missouri-Kansas City at South Dakota State — Midco Sports Two/Summit League Network

5:30 p.m.

McNeese at Texas-Rio Grande Valley

6 p.m.

Duke at Stanford — ACC Network/ESPN Unlimited

Michigan State at Washington — Big Ten Network/Fox One

Colorado at West Virginia — CBS Sports Network

Texas A&M at Texas — ESPN/ESPN Unlimited

Wake Forest at Florida State — ESPN2/ESPN Unlimited

Purdue at USC — NBCSN/Peacock

South Carolina at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited

Bethune-Cookman at Mississippi Valley State — SWAC TV

Austin Peay at Lipscomb — ESPN+

Eastern Washington at Idaho State — ESPN+

Missouri State at Middle Tennessee — ESPN+

Pacific at Oregon State — ESPN+

Stephen F. Austin at New Orleans — ESPN+

7 p.m.

Wyoming at Fresno State — Mountain West Network/Ryz Sports Network

Columbia at Brown — NESN/ESPN+

Campbell at North Carolina-Wilmington — WITN/WWAY 3.3/FloSports

Bellarmine at Eastern Kentucky — ESPN+

Belmont at Southern Illinois — ESPN+

Robert Morris at Northern Kentucky — ESPN+

Saint Mary’s at Santa Clara — ESPN+

The Citadel at Virginia Military Institute — ESPN+

7:30 p.m.

Long Island University at Fairleigh Dickinson — YES

8 p.m.

New Mexico at San Diego State — CBS Sports Network

BYU at Texas Tech — ESPN/ESPN Unlimited

Louisville at Pittsburgh — ESPN2/ESPN Unlimited

St. John’s at Villanova — NBCSN/Peacock

Nebraska-Omaha at Oral Roberts — Summit League Network

Bethesda at San Diego — ESPN+

Cal State-Fullerton at Cal=Riverside — ESPN+

Long Beach State at at Cal State-Fullerton — ESPN+

8:30 p.m.

Mississippi at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited

Abilene Christian at Southern Utah — ESPN+

9 p.m.

Montana at Montana State — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+

Hawai’i at Cal-Santa Barbara — ESPN+

Idaho at Weber State — ESPN+

Portland at Loyola Marymount — ESPN+

Tarleton at Utah Tech — ESPN+

10 p.m.

Kansas State at Oklahoma State — CBS Sports Network

Gonzaga vs. Seattle (at Climate Pledge Arena, Seattle, WA) — KHQ/ESPN+

Northern Colorado at Sacramento State — KMAX/ESPN+

Pregame and Studio Shows

BYU Basketball With Kevin Young — BYUtv, 8 a.m.

B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 11:30 a.m.

Inside College Basketball — CBS, 12:30 p.m.

SEC Now — SEC Network, 12:30 p.m.

SEC Now — SEC Network, 3 p.m.

SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.

SEC Now — SEC Network, 8 p.m.

Nothing But Net — ACC Network, 8 p.m

Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1:30 a.m. (Sunday)

Women’s

noon

Louisiana at Louisiana-Monroe — ESPN+

1 p.m.



Kentucky State at Central State — HBCU Go

Akron at Kent State — ESPN+

Army at American — ESPN+

Ball State at Western Michigan — ESPN+

Brown at Cornell — ESPN+

Canisius at Mount St. Mary’s — ESPN+

Creighton at Providence — ESPN+

Eastern Michigan at Central Michigan — ESPN+

Georgia Southern at James Madison — ESPN+

Maine at New Hampshire — ESPN+

Northern Illinois at Ohio — ESPN+

South Alabama at Coastal Carolina — ESPN+

St. John’s at Xavier — ESPN+

2 p.m.

Appalachian State at Georgia State — ESPN+

Binghamton at Maryland-Baltimore County — ESPN+

Central Arkansas at North Florida — ESPN+

Colgate at Bucknell — ESPN+

Dartmouth at Princeton — ESPN+

East Texas A&M at Houston Christian — ESPN+

Eastern Kentucky at Bellmarine — ESPN+

Florida Gulf Coast at Queens — ESPN+

Florida International at Texas-El Paso — ESPN+

Gardner-Webb at Charleston Southern — ESPN+

Georgetown at Marquette — ESPN+

Harvard at Penn — ESPN+

High Point at Longwood — ESPN+

Howard at North Carolina Central — ESPN+

IU Indianapolis at Youngstown State — ESPN+

Jacksonville State at Kennesaw State — ESPN+

Kansas State at Texas Tech — ESPN+

Lafayette at Holy Cross — ESPN+

Lamar at Nicholls — ESPN+

Lindenwood at Tennesee-Martin — ESPN+

Loyola Chicago at George Washington — ESPN+

Loyola Maryland at Boston University — ESPN+

Manhattan at Fairfield — ESPN+

Marist at Quinnipiac — ESPN+

Marshall at Old Dominion — ESPN+

Middle Tennessee at Sam Houston — ESPN+

Missouri State at New Mexico State — ESPN+

Morehead State at Tennessee Tech — ESPN+

Morgan State at Delaware State — ESPN+

New Jersey Institute of Technology at Bryant — ESPN+

North Alabama at Jacksonville — ESPN+

North Carolina-Asheville at Presbyterian — ESPN+

North Carolina-Greensboro at Wofford — ESPN+

Northern Kentucky at Wright State — ESPN+

Northwestern State at Incarnate Word — ESPN+

Radford at Winthrop — ESPN+

Sacred Heart at Rider — ESPN+

Saint Peter’s at Siena — ESPN+

Samford at Mercer — ESPN+

Southeastern Louisiana at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+

Southern Indiana at Tennessee State — ESPN+

Southern Utah at Abilene Christian — ESPN+

Stetson at West Georgia — ESPN+

Temple at East Carolina — ESPN+

Troy at Texas State — ESPN+

UMass-Lowell at Buffalo — ESPN+

Utah at Houston — ESPN+

Utah Valley at Texas-Arlington — ESPN+

Western Carolina at Furman — ESPN+

Western Houston at Arkansas-Little Rock — ESPN+

Wisconsin-Green Bay at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+

Yale at Columbia — ESPN+

2:30 p.m.

Southern Illinois-Edwardsville at Southeast Missouri State — ESPN+

3 p.m.

North Dakota State at South Dakota State — Midco Sports Two

San José State at Colorado State — Mountain West Network

Lipscomb at Austin Peay — ESPN+

McNeese at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+

Rice at North Texas — ESPN+

Southern Mississippi at Arkansas State — ESPN+

Seton Hall at DePaul — ESPN+

Stephen F. Austin at New Orleans — ESPN+

UAB at Tulane — ESPN+

Utah Tech at Tarleton — ESPN+

Western Kentucky at Louisiana Tech — ESPN+

4 p.m.

Maryland at UCLA — NBC/Peacock

Air Force at Wyoming — Mountain West Network

Fresno State at Nevada — Mountain West Network

Baylor at BYU — ESPN+

Kansas at Arizona State — ESPN+

Miami (OH) at Bowling Green — ESPN+

Montana at Montana State — ESPN+

Portland State at Northern Arizona — ESPN+

Sacramento State at Northern Colorado — ESPN+

Tennessee-Chatanooga at East Tennessee State — ESPN+

Tulsa at Charlotte — ESPN+

4:30 p.m.

Grand Canyon at New Mexico — FS/Fox One

5 p.m.

San Diego State at UNLV — Mountain West Network

Arizona at TCU — ESPN+

Cal-Davis at Cal-Irvine — ESPN+

Cal-Riverside at Cal State-Fullerton — ESPN+

Idaho State at Eastern Washington — ESPN+

Liberty at Delaware — ESPN+

Loyola Marymount at Pacific — ESPN+

Oregon State at Pepperdine — ESPN+

San Diego at Gonzaga — ESPN+

Weber State at Idaho — ESPN+

6 p.m.

Albany at Vermont — ESPN+

7 p.m.

Wichita State at South Florida — ESPN+

8 p.m.

Santa Clara at Saint Mary’s — ESPN+

Seattle at Portland — ESPN+

9 p.m.

Boise State at Utah State — ESPN+

Cal State-Bakersfield at Cal-San Diego — ESPN+

midnight

Cal-Santa Barbara at Hawai’i — ESPN+