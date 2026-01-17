All Times Eastern
Men’s
noon
Notre Dame at Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited
Minnesota at Illinois — Big Ten Network/Fox One
Elon at Hofstra — CBS Sports Network
Kentucky at Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited
Virginia at SMU — ESPN2/ESPN Unlimited
UConn at Georgetown — Fox/Fox One
Georgia Tech at North Carolina State — The CW
Butler at Seton Hall — TNT/truTV/HBO Max
Mount St. Mary’s at Canisius — ESPN+
12:30 p.m.
Duquesne at Fordham — USA Network
1 p.m.
UCLA at Ohio State — CBS/Paramount+
Alabama at Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited
Boston University at Loyola Maryland — ESPN+
Buffalo at Miami (OH) — ESPN+
Eastern Michigan at Bowling Green — ESPN+
Holy Cross at Lafayette — ESPN+
Old Dominion at Appalachian State — ESPN+
Tennessee-Chattanooga at Western Carolina — ESPN+
2 p.m.
Syracuse at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited
Rutgers at Wisconsin — Big Ten Network/Fox One
East Tennessee State at Samford — CBS Sports Network
Florida at Vanderbilt — ESPN/ESPN Unlimited
Bradley at Illinois State — ESPN2/ESPN Unlimted
Iowa at Indiana — Fox/Fox One
South Dakota at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network
Iowa State at Cincinnati — NBCSN/Peacock
Youngstown State at Cleveland State — Rock Entertainment Sports Network/ESPN+
TCU at Utah — TNT/truTV/HBO Max
St Thomas at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League Network
Bucknell at Colgate — ESPN+
Cornell at Yale — ESPN+
Detroit Mercy at IU Indianapolis — ESPN+
Fairfield at Marist — ESPN+
Navy at Lehigh — ESPN+
New Mexico State at Delaware — ESPN+
North Florida at Central Arkansas — ESPN+
Presbyterian at Gardner-Webb — ESPN+
Princeton at Harvard — ESPN+
Queens at Stetson — ESPN+
Rider at Saint Peter’s — ESPN+
Sam Houston at Florida International — ESPN+
Siena at Manhattan — ESPN+
West Georgia at Florida Gulf Coast — ESPN+
Western Michigan at Akron — ESPN+
Winthrop at North Carolina-Asheville — ESPN+
2:15 p.m.
Miami (FL) at Clemson — The CW
2:30 p.m.
Utah State at Grand Canyon — FS1/Fox One
St. Bonaventure at La Salle — USA Network
Longwood at Radford — ESPN+
3 p.m.
Coastal Carolina at Georgia Southern — ESPN+
Drake at Illinois-Chicago — ESPN+
Jacksonville at North Alabama — ESPN+
Kennesaw State at Western Kentucky — ESPN+
Northern Iowa at Valparaiso — ESPN+
Penn at Dartmouth — ESPN+
Quinnipiac at Merrimack — ESPN+
Texas-El Paso at Liberty — ESPN+
UMass at Northern Illinois — ESPN+
3:30 p.m.
Missouri at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited
Georgia State at Louisiana-Monroe — ESPN+
4 p.m.
North Carolina at Cal — ACC Network/ESPN Unlimited
Nevada at Air Force — Altitude/Mountain West Network
Nebraska at Northwestern — Big Ten Network/Fox One
Richmond at Saint Louis — CBS Sports Network
Arizona at Central Florida — ESPN/ESPN Unlimited
Arkansas at Georgia — ESPN2/ESPN Unlimited
College of Charleston at Stony Brook — SNY/FloSports
Cal-San Diego at Cal State-Bakersfield — Spectrum SportsNet/ESPN+
Prairie View A&M at Jackson State — SWAC TV
Indiana State at Murray State — ESPN+
James Madison at Marshall — ESPN+
Lamar at Nicholls — ESPN+
Louisiana at South Alabama
Mercer at North Carolina-Greensboro — ESPN+
Morehead State at Tennessee Tech — ESPN+
Texas-Arlington at Utah Valley — ESPN+
Western Illinois at Arkansas-Litlte Rock — ESPN+
4:30 p.m.
Coppin State at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network
Arkansas State at Troy — ESPN+
East Texas A&M at Houston Christian — ESPN+
Howard at North Carolina Central — ESPN+
Lindenwood at Tennessee-Martin — ESPN+
Morgan State at Delaware State — ESPN+
Southeastern Louisiana at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+
Southern Indiana at Tennessee State — ESPN+
Southern Mississippi at Texas State — ESPN+
4:45 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Southeast Missouri — Gray Television/ESPN+
5 p.m.
UNLV at San José State — Mountain West Network
Wofford at Furman — Nextar/ESPN+
Southern at Grambling State — SWAC TV
Cal-Irvine at Cal-Davis — ESPN+
Louisiana Tech at Jacksonville State — ESPN+
Northern Arizona at Portland State — ESPN+
Northwestern State at Incarnate Word — ESPN+
5:15 p.m.
Missouri-Kansas City at South Dakota State — Midco Sports Two/Summit League Network
5:30 p.m.
McNeese at Texas-Rio Grande Valley
6 p.m.
Duke at Stanford — ACC Network/ESPN Unlimited
Michigan State at Washington — Big Ten Network/Fox One
Colorado at West Virginia — CBS Sports Network
Texas A&M at Texas — ESPN/ESPN Unlimited
Wake Forest at Florida State — ESPN2/ESPN Unlimited
Purdue at USC — NBCSN/Peacock
South Carolina at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited
Bethune-Cookman at Mississippi Valley State — SWAC TV
Austin Peay at Lipscomb — ESPN+
Eastern Washington at Idaho State — ESPN+
Missouri State at Middle Tennessee — ESPN+
Pacific at Oregon State — ESPN+
Stephen F. Austin at New Orleans — ESPN+
7 p.m.
Wyoming at Fresno State — Mountain West Network/Ryz Sports Network
Columbia at Brown — NESN/ESPN+
Campbell at North Carolina-Wilmington — WITN/WWAY 3.3/FloSports
Bellarmine at Eastern Kentucky — ESPN+
Belmont at Southern Illinois — ESPN+
Robert Morris at Northern Kentucky — ESPN+
Saint Mary’s at Santa Clara — ESPN+
The Citadel at Virginia Military Institute — ESPN+
7:30 p.m.
Long Island University at Fairleigh Dickinson — YES
8 p.m.
New Mexico at San Diego State — CBS Sports Network
BYU at Texas Tech — ESPN/ESPN Unlimited
Louisville at Pittsburgh — ESPN2/ESPN Unlimited
St. John’s at Villanova — NBCSN/Peacock
Nebraska-Omaha at Oral Roberts — Summit League Network
Bethesda at San Diego — ESPN+
Cal State-Fullerton at Cal=Riverside — ESPN+
Long Beach State at at Cal State-Fullerton — ESPN+
8:30 p.m.
Mississippi at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited
Abilene Christian at Southern Utah — ESPN+
9 p.m.
Montana at Montana State — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
Hawai’i at Cal-Santa Barbara — ESPN+
Idaho at Weber State — ESPN+
Portland at Loyola Marymount — ESPN+
Tarleton at Utah Tech — ESPN+
10 p.m.
Kansas State at Oklahoma State — CBS Sports Network
Gonzaga vs. Seattle (at Climate Pledge Arena, Seattle, WA) — KHQ/ESPN+
Northern Colorado at Sacramento State — KMAX/ESPN+
Pregame and Studio Shows
BYU Basketball With Kevin Young — BYUtv, 8 a.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 11:30 a.m.
Inside College Basketball — CBS, 12:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 12:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 8 p.m
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1:30 a.m. (Sunday)
Women’s
noon
Louisiana at Louisiana-Monroe — ESPN+
1 p.m.
Kentucky State at Central State — HBCU Go
Akron at Kent State — ESPN+
Army at American — ESPN+
Ball State at Western Michigan — ESPN+
Brown at Cornell — ESPN+
Canisius at Mount St. Mary’s — ESPN+
Creighton at Providence — ESPN+
Eastern Michigan at Central Michigan — ESPN+
Georgia Southern at James Madison — ESPN+
Maine at New Hampshire — ESPN+
Northern Illinois at Ohio — ESPN+
South Alabama at Coastal Carolina — ESPN+
St. John’s at Xavier — ESPN+
2 p.m.
Appalachian State at Georgia State — ESPN+
Binghamton at Maryland-Baltimore County — ESPN+
Central Arkansas at North Florida — ESPN+
Colgate at Bucknell — ESPN+
Dartmouth at Princeton — ESPN+
East Texas A&M at Houston Christian — ESPN+
Eastern Kentucky at Bellmarine — ESPN+
Florida Gulf Coast at Queens — ESPN+
Florida International at Texas-El Paso — ESPN+
Gardner-Webb at Charleston Southern — ESPN+
Georgetown at Marquette — ESPN+
Harvard at Penn — ESPN+
High Point at Longwood — ESPN+
Howard at North Carolina Central — ESPN+
IU Indianapolis at Youngstown State — ESPN+
Jacksonville State at Kennesaw State — ESPN+
Kansas State at Texas Tech — ESPN+
Lafayette at Holy Cross — ESPN+
Lamar at Nicholls — ESPN+
Lindenwood at Tennesee-Martin — ESPN+
Loyola Chicago at George Washington — ESPN+
Loyola Maryland at Boston University — ESPN+
Manhattan at Fairfield — ESPN+
Marist at Quinnipiac — ESPN+
Marshall at Old Dominion — ESPN+
Middle Tennessee at Sam Houston — ESPN+
Missouri State at New Mexico State — ESPN+
Morehead State at Tennessee Tech — ESPN+
Morgan State at Delaware State — ESPN+
New Jersey Institute of Technology at Bryant — ESPN+
North Alabama at Jacksonville — ESPN+
North Carolina-Asheville at Presbyterian — ESPN+
North Carolina-Greensboro at Wofford — ESPN+
Northern Kentucky at Wright State — ESPN+
Northwestern State at Incarnate Word — ESPN+
Radford at Winthrop — ESPN+
Sacred Heart at Rider — ESPN+
Saint Peter’s at Siena — ESPN+
Samford at Mercer — ESPN+
Southeastern Louisiana at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+
Southern Indiana at Tennessee State — ESPN+
Southern Utah at Abilene Christian — ESPN+
Stetson at West Georgia — ESPN+
Temple at East Carolina — ESPN+
Troy at Texas State — ESPN+
UMass-Lowell at Buffalo — ESPN+
Utah at Houston — ESPN+
Utah Valley at Texas-Arlington — ESPN+
Western Carolina at Furman — ESPN+
Western Houston at Arkansas-Little Rock — ESPN+
Wisconsin-Green Bay at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+
Yale at Columbia — ESPN+
2:30 p.m.
Southern Illinois-Edwardsville at Southeast Missouri State — ESPN+
3 p.m.
North Dakota State at South Dakota State — Midco Sports Two
San José State at Colorado State — Mountain West Network
Lipscomb at Austin Peay — ESPN+
McNeese at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+
Rice at North Texas — ESPN+
Southern Mississippi at Arkansas State — ESPN+
Seton Hall at DePaul — ESPN+
Stephen F. Austin at New Orleans — ESPN+
UAB at Tulane — ESPN+
Utah Tech at Tarleton — ESPN+
Western Kentucky at Louisiana Tech — ESPN+
4 p.m.
Maryland at UCLA — NBC/Peacock
Air Force at Wyoming — Mountain West Network
Fresno State at Nevada — Mountain West Network
Baylor at BYU — ESPN+
Kansas at Arizona State — ESPN+
Miami (OH) at Bowling Green — ESPN+
Montana at Montana State — ESPN+
Portland State at Northern Arizona — ESPN+
Sacramento State at Northern Colorado — ESPN+
Tennessee-Chatanooga at East Tennessee State — ESPN+
Tulsa at Charlotte — ESPN+
4:30 p.m.
Grand Canyon at New Mexico — FS/Fox One
5 p.m.
San Diego State at UNLV — Mountain West Network
Arizona at TCU — ESPN+
Cal-Davis at Cal-Irvine — ESPN+
Cal-Riverside at Cal State-Fullerton — ESPN+
Idaho State at Eastern Washington — ESPN+
Liberty at Delaware — ESPN+
Loyola Marymount at Pacific — ESPN+
Oregon State at Pepperdine — ESPN+
San Diego at Gonzaga — ESPN+
Weber State at Idaho — ESPN+
6 p.m.
Albany at Vermont — ESPN+
7 p.m.
Wichita State at South Florida — ESPN+
8 p.m.
Santa Clara at Saint Mary’s — ESPN+
Seattle at Portland — ESPN+
9 p.m.
Boise State at Utah State — ESPN+
Cal State-Bakersfield at Cal-San Diego — ESPN+
midnight
Cal-Santa Barbara at Hawai’i — ESPN+
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.