All Times Eastern
Men’s
noon
Louisville at Wake Forest — ACC Network/ESPN Unlimited
Nebraska at Rutgers — Big Ten Network/Fox One
Drexel at Elon — CBS Sports Network
Syracuse at Virginia — ESPN/ESPN Unlimited
Arkansas at Mississippi State — ESPN2/ESPN Unlimited
Temple at East Carolina — ESPNU/ESPN Unlimited
Wisconsin at Indiana — Fox/Fox One
Virginia Tech at North Carolina State — The CW
Villanova at Georgetown — TNT/truTV/HBO Max
Lafayette at Army — ESPN+
1 p.m.
Oregon at Purdue — CBS/Paramount+
Missouri at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited
East Tennessee State at Virginia Military Institute — ESPN+
Eastern Michigan at Appalachian State — ESPN+
Loyola Marymount at Boston University — ESPN+
Middle Tennessee at Delaware — ESPN+
UMass Coastal Carolina — ESPN+
2 p.m.
Miami (FL) at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited
Missouri State at Liberty — CBS Sports Network
Baylor at Iowa State — ESPN/ESPN Unlimited
Mississippi at Texas — ESPN2/ESPN Unlimited
Princeton at Penn — ESPNU/ESPN Unlimited
Butler at Marquette — FS1/Fox One
Denver at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network
Lehigh at Holy Cross — NESN/ESPN+
Sacred Heart at Manhattan — SNY/ESPN+
George Washington at Duquesne — SportsNet Pittsburgh/ESPN+
SMU at Pittsburgh — The CW
Kansas State at TCU — TNT/truTV/HBO Max
Nebraska-Omaha at North Dakota State — WDAY/WDAZ/Summit League Network
Richmond at URI — WLNE 6.5/ESPN+
Charleston Southern at South Carolina Upstate — ESPN+
Cleveland State at IU Indianapolis — ESPN+
Cornell at Columbia — ESPN+
Detroit Mercy at Wisconsin-Green Bay — ESPN+
Florida Gulf Coast at Bellarmine — ESPN+
Gardner-Webb at Presbyterian — ESPN+
Jacksonville at West Georgia — ESPN+
Longwood at Winthrop — ESPN+
New Hampshire at Vermont — ESPN+
Niagara at Quinnipiac — ESPN+
North Texas at Texas-San Antonio — ESPN+
Northern Illinois at Georgia State — ESPN+
Siena at Saint Peter’s — ESPN+
St. Bonaventure at Fordham — ESPN+
The Citadel at Tennessee-Chattanooga — ESPN+
Campbell at North Carolina A&T — FloSports
2:30 p.m.
Utah at Kansas — Fox/Fox One
William & Mary at Hampton — Monumental Sports Network 2/FloSports
3 p.m.
La Salle at Saint Louis — FanDuel Sports Network Detroit/ESPN+
Ball State at Louisiana-Monroe — ESPN+
Bowling Green at Arkansas State — ESPN+
Florida International at Western Kentucky — ESPN+
Kent State at Southern Mississippi — ESPN+
North Florida at Queens — ESPN+
Sam Houston at Louisiana Tech — ESPN+
Western Michigan at Texas State — ESPN+
3:30 p.m.
Mercyhurst at Fairleigh Dickinson — Ryz Sports Network
Oklahoma at Vanderbilt — SEC Network/ESPN Unlimited
4 p.m.
Towson at Hofstra — CBS Sports Network
Oklahoma State at Arizona — ESPN/ESPN Unlimited
Alabama at Auburn — ESPN2/ESPN Unlimited
Morehead State at Tennessee-Martin — ESPNU/ESPN Unlimited
DePaul at Providence — FS1/Fox One
Saint Joseph’s at George Mason — MASN/ESPN+
Northeastern at Stony Brook — SNY/FloSports
Western Carolina at Wofford — South Carolina Educational Television/ESPN+
Cal-Riverside at Cal State-Northridge — Spectrum SportsNet/ESPN+
Florida State at Notre Dame — The CW
American at Navy — ESPN+
Binghamton at New Jersey Institute of Technology — ESPN+
Buffalo at South Alabama — ESPN+
Central Michigan at Louisiana — ESPN+
Eastern Michigan at Tennessee Tech — ESPN+
Maine at Bryant — ESPN+
Maryland-Eastern Shore at Morgan State — ESPN+
Miami (OH) at Marshall — ESPN+
Southern Illinois-Edwardsville at Arkansas-Little Rock — ESPN+
Texas A&M-Corpus Christi at Nicholls — ESPN+
Toledo at James Madison — ESPN+
4:30 p.m.
Grand Canyon at UNLV — Fox/Fox One
Delaware State at Coppin State — ESPN+
Houston Christian at Southeastern Louisiana — ESPN+
North Carolina Central at Norfolk State — ESPN+
Robert Morris at Youngstown State — ESPN+
South Carolina State at Howard — ESPN+
Western Illinois at Tennessee State — ESPN+
4:45 p.m.
Southern Indiana at Southeast Missouri — ESPN+
5 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Northern Kentucky — FanDuel Sports Network Ohio/ESPN+
Alabama State at Grambling State — SWAC TV
Cal Poly at Cal-Davis — ESPN+
Central Arkansas at Lipscomb — ESPN+
Colgate at Bucknell — ESPN+
Harvard at Dartmouth — ESPN+
Incarnate Word at NcNeese — ESPN+
North Alabama at Austin Peay — ESPN+
Stetson at Eastern Kentucky — ESPN+
5:30 p.m.
Prairie View A&M at Bethune-Cookman — SWAC TV
6 p.m.
South Dakota at South Dakota State — CBS Sports Network
Akron at Troy — ESPN2/ESPN Unlimited
Gonzaga at Oregon State — KHQ/ESPN+
Idaho at Montana — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+
Seton Hall at Creighton — NBCSN/Peacock
Mercer at Samford — Nexstar/ESPN+
Georgia at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited
Jackson State at Mississippi Valley State — SWAC TV
Texas Southern at Florida A&M — SWAC TV
Lamar at Stephen F. Austin — ESPN+
Northern Colorado at Idaho State — ESPN+
Northwestern State at East Texas A&M — ESPN+
Santa Clara at Washington State — ESPN+
Texas-Rio Grande Valley at New Orleans — ESPN+
6:30 p.m.
Duke at North Carolina — ESPN
7 p.m.
Marist at Fairfield — SNY/ESPN+
Cal State-Bakersfield at Cal State-Fullerton — ESPN+
Merrimack at Rider — ESPN+
Mount St. Mary’s at Iona — ESPN+
Ohio at Old Dominion — ESPN+
Purdue Fort Wayne at Wright State — ESPN+
Radford at High Point — ESPN+
UMass-Lowell at Albany — ESPN+
8 p.m.
Clemson at Cal — ACC Network/ESPN Unlimited
Utah State at Wyoming — CBS Sports Network
Georgia Tech at Stanford — ESPNU/ESPN Unlimited
Illinois at Michigan State — Fox/Fox One
San Diego State at Air Force — FS1/Fox One
Oral Roberts at St. Thomas — Summit League Network
Abilene Christian at California Baptist — ESPN+
Eastern Washington at Montana State — ESPN+
Kennesaw State at Jacksonville State — ESPN+
Pacific at Pepperdine — ESPN+
Seattle at Portland — ESPN+
8:30 p.m.
Tennessee at Kentucky — ESPN/ESPN Unlimited
Florida at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited
Tarleton at Southern Utah — ESPN+
9 p.m.
San José State at Colorado State — Mountain West Network
New Mexico State at Texas-El Paso — ESPN+
Northern Arizona at Weber State — ESPN+
San Diego at Loyola Marymount — ESPN+
9:30 p.m.
Arizona State at Colorado — ESPN2/ESPN Unlimited
10 p.m.
Boise State at New Mexico — CBS Sports Network
Cal-Irvine at Cal-Santa Barbara — ESPNU/ESPN Unlimited
Washington at UCLA — FS1/Fox One
Portland State at Sacramento State — KMAX/ESPN+
Fresno State at Nevada — Nevada Sports Network/Mountain West Network
10:30 p.m.
Houston at BYU — ESPN/ESPN Unlimited
11:30 p.m.
San Francisco at Saint Mary’s — ESPN2/ESPN Unlimited
midnight
Cal-San Diego at Hawai’i — Spectrum Sports Hawai’i/ESPN+
Pregame and Studio Shows
BYU Basketball With Kevin Young — BYUtv, 8 a.m.
Announcers: Rece Davis/Jay Bilas/Andraya Carter/Seth Greenberg/Jay Williams//Pete Thamel
College GameDay live from Dean E. Smith Student Activities Center, University of North Carolina, Chapel Hill, NC — ESPN/ESPNU/ESPN Unlimited, 10 a.m.
B1G Live: Basketball Tip-Off Show — Big Ten Network, 11:30 a.m.
TNT Sports College Basketball Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 11:30 a.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, noon
SEC Now — SEC Network, 12:30 p.m.
Fox College Hoops Extra — Fox, 2 p.m.
HBCU Go Studio Show — Check your local listings, 3 p.m.
SEC Now — SEC Network, 3 p.m.
Fox College Hoops Extra — Fox, 4 p.m.
TNT Sports College Basketball Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 4 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
Announcers: Rece Davis/Jay Bilas/Andraya Carter/Seth Greenberg/Jay Williams//Pete Thamel
College GameDay live from Dean E. Smith Student Activities Center, University of North Carolina, Chapel Hill, NC — ESPN, 6 p.m.
Fox College Hoops Tip-Off — Fox, 6:30 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 7:30 p.m
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 10 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, midnight
Women’s
11 a.m.
Rider at Merrimack — ESPN+
noon
Butler at UConn — FS1/Fox One
New Jersey Institute of Technology at Binghamton — ESPN+
Louisiana at Akron — ESPN+
1 p.m.
Spring Hill College at Savannah State — HBCU Go
Michigan State at Penn State — B1G+
Albany at UMass-Lowell — ESPN+
Appalachian State at Kent State — ESPN+
Austin Peay at Eastern Kentucky — ESPN+
Bryant at Maine — ESPN+
Columbia at Cornell — ESPN+
Detroit Mercy at Oakland — ESPN+
Duquesne at St. Bonaventure — ESPN+
Fordham at La Salle — ESPN+
George Washington at Davidson — ESPN+
Iona at Fairfield — ESPN+
Marshall at Central Michigan — ESPN+
Middle Tennessee at Florida International — ESPN+
Mount St. Mary’s at Sacred Heart — ESPN+
Navy at American — ESPN+
North Alabama at Queens — ESPN+
Old Dominion at Ohio — ESPN+
South Alabama at Western Michigan — ESPN+
Tennessee-Chattanooga at Wofford — ESPN+
Troy at Ball State — ESPN+
Vermont at New Hampshire — ESPN+
2 p.m.
Maryland at Nebraska — Big Ten Network/Fox One
Arizona State at West Virginia — ESPN+
Arkansas State at Eastern Michigan — ESPN+
Army at Lafayette — ESPN+
Bellarmine at Stetson — ESPN+
Bradley at Indiana State — ESPN+
Bucknell at Colgate — ESPN+
California Baptist at Abilene Christian — ESPN+
Central Florida at Oklahoma State — ESPN+
Coastal Carolina at Bowling Green — ESPN+
Dartmouth at Harvard — ESPN+
Dayton at Saint Joseph’s — ESPN+
Delaware State at Coppin State — ESPN+
East Tennessee State at Furman — ESPN+
Eastern Illinois at Tennessee Tech — ESPN+
Georgetown at Villanova — ESPN+
High Point at Radford — ESPN+
Houston at Southeastern Louisiana — ESPN+
Incarnate Word at McNeese — ESPN+
IU Indianapolis at Wright State — ESPN+
Jacksonville at Florida Gulf Coast — ESPN+
Liberty at Kennesaw State — ESPN+
Lipscomb at Central Arkansas — ESPN+
Louisiana-Monroe at Buffalo — ESPN+
Louisiana Tech at New Mexico — ESPN+
Manhattan at Siena — ESPN+
Maryland-Eastern Shore at Morgan State — ESPN+
Morehead State at Tennessee-Martin — ESPN+
North Carolina=Asheville at Longwood — ESPN+
North Texas at Temple — ESPN+
Presbyterian at Charleston Southern — ESPN+
Purdue Fort Wayne at Cleveland State — ESPN+
Quinnipiac at Niagara — ESPN+
Rice at Memphis — ESPN+
Saint Peter’s at Marist — ESPN+
Seton Hall at St. John’s — ESPN+
South Carolina State at Howard — ESPN+
Southern Illinois at Valparaiso — ESPN+
Southern Illinois-Edwardsville at Arkansas-Little Rock — ESPN+
Southern Mississippi at Toledo — ESPN
Texas A&M-Corpus Christi at NIcholls — ESPN+
Texas-Rio Grande Valley at New Orleans — ESPN+
Texas State at Northern Illinois — ESPN+
UAB at Florida Atlantic — ESPN+
Utah Valley at Texas-Arlington — ESPN+
West Georgia at North Florida — ESPN+
Western Carolina at Mercer — ESPN+
Western Illinois at Tennessee State — ESPN+
Western Kentucky at Missouri State — ESPN+
Winthrop at Gardner-Webb — ESPN+
Wisconsin-Green Bay at Youngstown State — ESPN+
Wisconsin-Milwaukee at Robert Morris — ESPN+
Yale at Brown — ESPN+
2:30 p.m.
Boston University at Loyola Maryland — ESPN+
Delaware at Jacksonville State — ESPN+
Southern Indiana at Southeast Missouri State — ESPN+
3 p.m.
Grand Canyon at Air Force — Mountain West Network
New Mexico at Boise State — Mountain West Network
UNLV at Utah State — Mountain West Network
Belmont at Northern Iowa — ESPN+
Central Florida at Oklahoma State — ESPN+
Evansville at Illinois-Chicago — ESPN+
Lamar at Stephen F. Austin — ESPN+
North Carolina-Greensboro at Samford — ESPN+
Southern Utah at Tarleton — ESPN+
Texas-San Antonio at Tulsa — ESPN+
Texas Tech at Houston — ESPN+
Virginia Commonwealth at Loyola Chicago — ESPN+
3:30 p.m.
Northwestern State at East Texas A&M — ESPN+
4 p.m.
Wyoming at Colorado State — Mountain West Network
Holy Cross at Lehigh — ESPN+
Idaho State at Northern Colorado — ESPN+
Sacramento State at Portland State — ESPN+
Sam Houston at Texas-El Paso — ESPN+
Washington State at Pepperdine — ESPN+
Weber State at Northern Arizona — ESPN+
Wichita State at Charlotte — ESPN+
5 p.m.
San Diego State at San José State — Mountain West Network
BYU at Kansas State — ESPN+
Cal-Davis at Cal Poly — ESPN+
Cal-Santa Barbara at Cal-Irvine — ESPN+
Cal State-Fullerton at Cal State-Bakersfield — ESPN+
Drake at Illinois State — ESPN+
Montana at Idaho — ESPN+
Montana State at Eastern Washington — ESPN+
Oregon State at Portland — ESPN+
Pacific at Gonzaga — ESPN+
Saint Mary’s at San Francisco — ESPN+
Seattle at San Diego — ESPN+
5:30 p.m.
Cincinnati at Kansas — ESPN+, 5:#0 p.m.
6 p.m.
Arizona State at Baylor — FS1/Fox One
Nevada at Fresno State — Mountain West Network
George Mason at Richmond — ESPN+
Texas Tech at Houston — ESPN+
7 p.m.
Cal State-Northridge at Cal-Riverside — ESPN+
Hawai’i at Cal-San Diego — ESPN+
Iowa State at Utah — ESPN+
Tulane at South Florida — ESPN+
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.