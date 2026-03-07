All Times Eastern
Men’s
America East Tournament
Quarterfinals — Home Sites
Albany at UMass-Lowell — ESPN+, 1 p.m.
New Hampshire at Maryland-Baltimore County — ESPN+, 1 p.m.
Bryant at Vermont — ESPN+, 2 p.m.
Maine at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 4 p.m.
Atlantic Sun Conference Tournament
Semifinals, VyStar Veterans Memorial Arena, Jacksonville, FL
Central Arkansas vs. Florida Gulf Coast — ESPN+, 5 p.m.
Stetson/Austin Peay vs. West Georgia vs. Queens — ESPN+, 7:30 p.m.
Big Sky Conference Tournament
1st Round, Idaho Central Arena, Boise, ID
Announcers; Tony Parks/Joe Cravens
Idaho State vs. Northern Arizona — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+, 7:30 p.m.
Idaho vs. Sacramento State — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+, 10 p.m.
Big South Conference Tournament
Semifinals, Freedom Hall Civic Center, Johnson, TN
High Point vs. North Carolina-Asheville/Longwood — ESPN+, noon
Winthrop vs. Radford/Presbyterian — ESPN+, 2:30 p.m.
Colonial Athletic Association Tournament
2nd Round, CareFirst Arena, Washington, D.C.
Campbell vs. Stony Brook — FloSports, noon
Northeastern vs. Drexel — FloSports, 2:30 p.m.
Hampton vs. Towson — FloSports, 6 p.m.
Elon vs. William & Mary — FloSports, 8:30 p.m.
Metro Atlantic Athletic Conference Tournament
Quarterfinals, Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ
Quinnipiac vs. Marist — ESPN+, 6 p.m.
Siena vs. Mount St. Mary’s — ESPN+, 8:30 p.m.
Missouri Valley Conference Tournament
Semifinals, Enterprise Center, St. Louis, MO
Drake vs. Belmont — CBS Sports Network, 3:30 p.m.
Bradley vs. Valparaiso — CBS Sports Network, 6 p.m.
Northeast Conference Tournament
Semifinals — Home Sites
Stonehill at Mercyhurst — YES/NESN/ESPN+, noon
Wagner at Long Island University — YES/NESN/ESPN+, 2 p.m.
Ohio Valley Conference Tournament
Championship, Ford Center, Evansville, IN
Tennessee State/Tennessee-Martin vs. Morehead State/Southeast Missouri — ESPN2, 9 p.m.
Southern Conference Tournament
Quarterfinals, Harrah’s Cherokee Center Asheville, Asheville, NC
East Tennessee State vs. Tennessee-Chattanooga/The Citadel — South Carolina Education Television/ESPN+, noon
Wofford vs. North Carolina-Greensboro/Virginia Military Institute — South Carolina Educational Television/ESPN+, 2:30 p.m.p.m.
Forman vs. Samford — South Carolina Educational Television/ESPN+, 6 p.m.
Mercer vs. Western Carolina — South Carolina Educational Television/ESPN+, 8:30 p.m.
Summit League Tournament
Semifinals, Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls, SD
North Dakota State vs. Nebraska-Omaha/South Dakota — CBS Sports Network, 8 p.m.
St. Thomas vs. Denver/North Dakota — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
Sun Belt Conference Tournament
5th Round, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL
Appalachian State vs. Texas State/Southern Mississippi — ESPN+, 6:30 p.m.
Coastal Carolina vs. South Alabama/Georgia Southern — ESPN+, 9 p.m.
West Coast Conference Tournament
3rd Round, Orleans Arena, Orleans Hotel and Casino, Paradise, NV
San Francisco vs. Washington State/Portland — ESPN+, 9 p.m.
Pacific vs. Seattle/San Diego — ESPN+, 11:30 p.m.
noon
Georgia Tech at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited
Houston at Oklahoma State — CBS/Paramount+
Arkansas at Missouri — ESPN/ESPN Unlimited
Notre Dame at Boston College — ESPNU/ESPN Unlimited
Butler at DePaul — FS1/Fox One
Virginia Tech at Virginia — The CW
Xavier at Villanova — TNT/truTV/HBO Max
Davidson at St. Bonaventure — USA Network
Louisiana Tech at Delaware — ESPN+
12:30 p.m.
UConn at Marquette — Fox/Fox One
1 p.m.
La Salle at Saint Joseph’s — NBC Sports Philadelphia/ESPN+
South Carolina at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited
2 p.m.
SMU at Florida State — ACC Network/ESPN Unlimited
Kansas State at Kansas — CBS
Louisville at Miami (FL) — ESPN/ESPN Unlimited
Vanderbilt at Tennessee — ESPNU/ESPN Unlimited
Arizona State at Iowa State — FS1/Fox One
Richmond at Duquesne — SportsNet Pittsburgh/ESPN+
Cincinnati at TCU — TNT/truTV/HBO Max
George Washington at Loyola Chicago — USA Network
Cornell at Dartmouth — ESPN+
Princeton at Yale — ESPN+
Sam Houston at Liberty — ESPN+
URI at Fordham — ESPN+
Western Kentucky at Florida International — ESPN+
2:15 p.m.
Stanford at North Carolina State — The CW
3 p.m.
Jacksonville State at Texas-El Paso — ESPN+
Middle Tennessee at Missouri State — ESPN+
3:30 p.m.
Georgia at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited
4 p.m.
Cal at Wake Forest — ACC Network/ESPN Unlimited
Wisconsin at Purdue — CBS/Paramount+
Florida at Kentucky — ESPN/ESPN Unlimited
Florida Atlantic at Wichita State — ESPNU/ESPN Unlimited
New Mexico at Utah State — KMYU/Mountain West Network/Ryz Sports Network/Sports Illustrated TV
Boise State at Colorado State — Mountain West Network
Saint Louis at George Mason — USA Network
Kennesaw State at New Mexico State — ESPN+
4:30 p.m.
Pittsburgh at Syracuse — The CW
5 p.m.
Wyoming at San José State — Mountain West Network
Utah at Baylor — NBCSN/Peacock
5:30 p.m.
Indiana at Ohio State — Fox/Fox One
6 p.m.
Texas A&M at LSU — SEC Network/ESPN Unlimited
6:30 p.m.
North Carolina at Duke — ESPN/ESPN Unlimited
7 p.m.
Cal State-Bakersfield at Cal Poly — ESPN+
Texas-Arlington at Abilene Christian — ESPN+
8 p.m.
Cal-Davis at Cal-Irvine — ESPNU/ESPN Unlimited
Fresno State at Grand Canyon — KPHE/Mountain West Network/Ryz Sports Network
Providence at Georgetown — truTV/HBO Max
Cal State-Fullerton at Cal State-Northridge — ESPN+
8:30 p.m.
Auburn at Alabama — ESPN/ESPN Unlimited
Oklahoma at Texas — SEC Network/ESPN Unlimited
California Baptist at Southern Utah — ESPN+
9 p.m.
Northwestern at Minnesota — Big Ten Network/Fox One
UCLA at USC — FS1/Fox One
Cal-San Diego at Cal-Santa Barbara — ESPN+
Utah Valley at Utah Tech — ESPN+
10 p.m.
AIr Force at Nevada — Nevada Sports Network/Mountain West Network/Sports Illustrated TV
10:30 p.m.
Texas Tech at BYU — ESPN
11 p.m.
Arizona at Colorado — ESPN2/ESPN Unlimited
Washington at Oregon — FS1/Fox One
midnight
Long Beach State at Hawai’i — Spectrum Sports Hawai’i/ESPN+
Women’s
Atlantic Coast Conference Tournament
Semifinals, Gas South Arena, Duluth, GA
Announcers: Beth Mowins/Debbie Antonelli//Jess Sims
Duke vs. Notre Dame — ESPN2, noon
Louisville vs. North Carolina — ESPN2, 2:30 p.m.
Atlantic Sun Conference Tournament
Semifinals, VyStar Memorial Arena
Austin Peay vs. Stetson — ESPN+, 11 a.m.
Jacksonville vs. Central Arkansas — ESPN+, 1:30 p.m.
Atlantic 10 Conference Tournament
Semifinals, Henrico Sports & Events Center, Henrico, VA
URI vs. Davidson — CBS Sports Network, 11 a.m.
George Mason vs. Richmond — CBS Sports Network, 1:30 p.m.
Big East Conference Tournament
Quarterfinals, Mohegan Sun Aren, Mohegan Sun Resort & Casino, Uncasville, CT
Announcers: John Fanta/Kim Adams//Caroline Piñeda
UConn vs. Georgetown — NBCSN/Peacock, noon
Marquette vs. Creighton — NBCSN/Peacock, 2:30 p.m.
College Countdown — NBCSN/Peacock, 2 p.m.
College Countdown — NBCSN/Peacock, 4:30 p.m.
Announcers: Adam Giardino/Meg Culmo//Meghan Caffery
Villanova vs. Providence — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Seton Hall vs. St. John’s — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m.
College Countdown — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Big Sky Conference Tournament
1st Round, Idaho Central Arena, Boise, ID
Announcers: Tracy Warren/Krista Redpath
Weber State vs. Portland State — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+, 2 p.m.
Northern Arizona vs. Montana — Montana Television Network/Scripps Sports/ESPN+, 4:30 p.m.
Big Ten Conference Tournament
Semifinals, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
UCLA vs. Ohio State — Big Ten Network, 2 p.m.
Iowa vs. Michigan/Oregon — Big Ten Network, 4:30 p.m.
B1G Live: Game Break live from Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 4 pm.
B1G Live: Game Break live from Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Big 12 Conference Tournament
Semifinals, T-Mobile Center, Kansas City, MO
Announcers: Eric Frede/Christy Thomaskutty//Angel Gray
TCU vs. Kansas State — ESPN+, 4 p.m.
West Virginia vs. Baylor/Colorado — ESPN+, 6:30 p.m.
Metro Atlantic Athletic Conference Tournament
Quarterfinals, Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ
Iona vs. Siena — ESPN+, noon
Merrimack vs. Mount St. Mary’s — ESPN+, 2:30 p.m.
Mountain West Conference Tournament
1st Round, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Wyoming vs. Air Force — Mountain West Network, 3 p.m.
Boise State vs. San José State — Mountain West Network, 5:30 p.m.
Fresno State vs. Nevada — Mountain West Network, 8 p.m.
Grand Canyon vs. Utah State — Mountain West Network, 10:30 p.m.
Ohio Valley Conference Tournament
Championship, Ford Center, Evansville, IN
Western Illinois vs. Lindenwood — ESPN+, 4 p.m.
Patriot League Tournament
1st Round — Home Sites
American at Boston University — ESPN+, 2 p.m.
Colgate at Bucknell — ESPN+, 4 p.m.
Southeastern Conference Tournament
Semifinals, Bon Secours Wellness Center, Greenville, SC
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
South Carolina vs. LSU — ESPN2, 4:30 p.m.
Mississippi vs. Texas — ESPN2, 7 p.m.
Summit League Tournament
Semifinals, Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls, SD
North Dakota State vs. St. Thomas — Midco Sports/Summit League Network, 1 p.m.
South Dakota State vs. South Dakota — Midco Sports/Summit League Network, 3:30 p.m.
Sun Belt Conference Tournament
Semifinals, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL
James Madison vs. South Alabama — ESPN+, 1 p.m.
Arkansas State vs. Louisiana State — ESPN+, 3:30 p.m.
West Coast Conference Tournament
Third Round, Orleans Arena, Orleans Hotel and Casino, Paradise, NV
Portland vs. Washington State — ESPN+, 3 p.m.
Pepperdine vs. San Francisco — ESPN+, 5:30 p.m.
noon
Eastern Michigan at Akron — ESPN+
Stony Brook at Campbell — FloSports
1 p.m.
Bethune-Cookman at Florida A&M — HBCU Go
Buffalo at UMass — ESPN+
Dartmouth at Cornell — ESPN+
Western Michigan at Kent State — ESPN+
Hofstra at Northeastern — FloSports
2 p.m.
Ball State at Toledo — ESPN+
Florida Atlantic at Temple — ESPN+
Florida International at Western Kentucky — ESPN+
Brown at Penn — ESPN+
Harvard at Columbia — ESPN+
Murray State at Valparaiso — ESPN+
Northern Illinois at Bowling Green — ESPN+
Yale at Princeton — ESPN+
College of Charleston at North Carolina A&T — FloSports
Drexel at Towson — FloSports
William & Mary at Hampton — FloSports
3 p.m.
Abilene Christian at Texas-Arlington — ESPN+
Belmont at Illinois-Chicago — ESPN+
Charlotte at UAB — ESPN+
East Carolina at Tulsa — ESPN+
Kennesaw State at Jacksonville State — ESPN+
Missouri State at Middle Tennessee –ESPN+
New Mexico State at Sam Houston — ESPN+
South Florida at Tulane — ESPN+
Texas-San Antonio at Rice — ESPN+
Wichita State at Memphis — ESPN+
4 p.m.
Southern Utah at California Baptist — ESPN+
Utah Tech at Utah Valley — ESPN+
5 p.m.
Cal-Irvine at Cal-Davis — ESPN+
Cal Poly at Cal State-Bakersfield — ESPN+
Cal State-Northridge at Cal State-Fullerton — ESPN+
Hawai’i at Long Beach State — ESPN+
7 p.m.
Cal-Santa Barbara at Cal-San Diego — ESPN+
Texas-El Paso at Louisiana Tech — ESPN+
North Carolina-Wilmington at Elon — FloSports
