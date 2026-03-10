All Times Eastern
Men’s
America East Conference Tournament
Semifinals — Home Sites
UMass-Lowell at Maryland-Baltimore County — ESPN+, 6 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Vermont — ESPN+, 7 p.m.
Atlantic Coast Conference Tournament
1st Round, Spectrum Center, Charlotte, NC
Announcers: Kevin Brown/Jay Williams
Stanford vs. Pittsburgh — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
SMU vs. Syracuse — ACC Network/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
Announcers: Wes Durham/Debbie Antonelli/Dennis Scott
Virginia Tech vs. Wake Forest — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Taylor Tannenbaum/Joel Berry/Jim Boeheim/Luke Hancock
Nothing But Net live from the ACC Tournament, Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 1:30 p.m.
Nothing But Net live from the ACC Tournament, Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Nothing But Net live from the ACC Tournament, Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Nothing But Net live from the ACC Tournament, Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Big Sky Conference Tournament
Semifinals, Idaho Central Arena, Boise, ID
Announcers: Roxy Bernstein/Ben Braun
Portland State vs. Montana — ESPNU, 9 p.m.
Eastern Washington vs. Idaho — ESPN2, 11:30 p.m.
Big Ten Conference Tournament
1st Round, United Center, Chicago, IL
Announcers: Paul Burmeister/Robbie Hummel//Nicole Auerbach
Maryland vs. Oregon — NBCSN/Peacock, 5 p.m.
Penn State vs. Northwestern — NBCSN/Peacock, 7:30 p.m.
Announcers: Jac Collinsworth/Matt McCall/Jordan Cornette
College Countdown — NBCSN/Peacock, 4:30 p.m.
College Countdown — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
College Cooldown — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m.
Big XII Conference Tournament
1st Round, T-Mobile Center, Kansas City, MO
Announcers: Mike Monaco/Miles Simon
Arizona State vs. Baylor — ESPN+, 12:30 p.m.
Cincinnati vs. Utah — ESPN+, 3 p.m.
Announcers: Jon Sciambi/Fran Fraschilla//Angel Gray
BYU vs. Kansas State — ESPN+, 7 p.m.
Colorado vs. Oklahoma State — ESPN+, 9:30 p.m.
Colonial Athletic Association Tournament
Championship, CareFirst Arena, Washington, D.C.
Announcers: Dave Ryan/Pete Gillen//Brandon Baylor
Monmouth vs. Hofstra — CBS Sports Network, 7 p.m.
Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 9 p.m.
Conference USA Tournament
1st Round, Von Braun Center Propst Arena, Huntsville, AL
Florida International vs. Missouri State — ESPN+, 6:30 p.m.
Jacksonville State vs. New Mexico State — ESPN+, 9 p.m.
Horizon League Tournament
Championship, Corteva Coliseum, Indiana State Fairgrounds, Indianapolis, IN
Announcers: Jordan Bernfield/Randolph Childress
Wright State vs. Detroit Mercy — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Metro Atlantic Athletic Conference Tournament
Championship, Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ
Announcers: Derek Jones/Tim Welsh
Siena vs. Merrimack — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Northeast Conference Tournament
Championship, Steinberg Wellness Center, Long Island University, Brooklyn, New York, NY
Announcers: Jay Alter/Dan Bonner
Mercyhurst at Long Island University — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Southland Conference Tournament
Semifinals, Townsley Law Center, Lake Charles, LA
Announcers: Kevin Fitzgerald/Mark Wise
Texas A&M-Corpus Christi vs. Stephen F. Austin — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Nicholls vs. Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 9:30 p.m.
Southwest Athletic Conference Tournament
2nd Round, Gateway Center, College Park, GA
Alcorn State vs. Prairie View A&M — ESPN+, 2 p.m.
Jackson State vs. Grambling State — ESPN+, 8:30 p.m.
West Coast Conference Tournament
Championship, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV
Announcers: Dave Flemming/Sean Farnham
Gonzaga vs. Santa Clara — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Studio Shows
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Women’s
American Conference Tournament
1st Round, Legacy Arena at the Birmingham-Jefferson Convention Complex, Birmingham, AL
Announcers: Sam Gore/Brooke Weisbrod
Charlotte vs. Florida Atlantic — ESPN+, 1 p.m.
Temple vs. Tulane — ESPN+, 3:30 p.m.
Big Sky Conference Tournament
Semifinals, Idaho Central Arena, Boise, ID
Announcers: Tracy Warren/Krista Redpath
Idaho vs. Sacramento State — ESPN+, 2 p.m.
Montana State vs. Eastern Washington — ESPN+, 4:30 p.m.
Conference USA Tournament
1st Round, Von Braun Center Propst Arena, Huntsville, AL
Delaware vs. Kennesaw State — ESPN+, 12:30 p.m.
Jacksonville State vs. Texas-El Paso — ESPN+, 3 p.m.
Horizon League Tournament
Championship, Corteva Coliseum, Indiana State Fairgrounds, Indianapolis, IN
Announcers: Chuckie Kempf/Brenda VanLengen
Wisconsin-Green Bay vs. Youngstown State — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Mountain West Conference Tournament
Championship, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV
Air Force vs. Colorado State — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
Southland Conference Tournament
Quarterfinals, Townsley Law Center, Lake Charles, LA
Texas-Rio Grande Valley vs. Northwestern State — ESPN+, noon
Stephen F. Austin vs. Nicholls — ESPN+, 2:30 p.m.
Southwest Athletic Conference Tournament
2nd Round, Gateway Center, College Park, GA
Bethune-Cookman vs. Florida A&M — ESPN+, 11 a.m.
Mississippi Valley State vs. Arkansas-Pine Bluff — ESPN+, 5:30 p.m.
West Coast Conference Tournament
Championship, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV
Announcers: Krista Blunk/Carolyn Peck
Oregon State vs. Gonzaga — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.
