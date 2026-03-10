March 9, 2026; Las Vegas, NV, USA; Santa Clara Broncos guard Sash Gavalyugov (2) celebrates against the Saint Mary’s Gaels during the second half at Orleans Arena. Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images

All Times Eastern

Men’s

America East Conference Tournament

Semifinals — Home Sites

UMass-Lowell at Maryland-Baltimore County — ESPN+, 6 p.m.

New Jersey Institute of Technology at Vermont — ESPN+, 7 p.m.

Atlantic Coast Conference Tournament

1st Round, Spectrum Center, Charlotte, NC

Announcers: Kevin Brown/Jay Williams

Stanford vs. Pittsburgh — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.

SMU vs. Syracuse — ACC Network/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.

Announcers: Wes Durham/Debbie Antonelli/Dennis Scott

Virginia Tech vs. Wake Forest — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Announcers: Taylor Tannenbaum/Joel Berry/Jim Boeheim/Luke Hancock

Nothing But Net live from the ACC Tournament, Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 1:30 p.m.

Nothing But Net live from the ACC Tournament, Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.

Nothing But Net live from the ACC Tournament, Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.

Nothing But Net live from the ACC Tournament, Spectrum Center, Charlotte, NC — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Big Sky Conference Tournament

Semifinals, Idaho Central Arena, Boise, ID

Announcers: Roxy Bernstein/Ben Braun

Portland State vs. Montana — ESPNU, 9 p.m.

Eastern Washington vs. Idaho — ESPN2, 11:30 p.m.

Big Ten Conference Tournament

1st Round, United Center, Chicago, IL

Announcers: Paul Burmeister/Robbie Hummel//Nicole Auerbach

Maryland vs. Oregon — NBCSN/Peacock, 5 p.m.

Penn State vs. Northwestern — NBCSN/Peacock, 7:30 p.m.

Announcers: Jac Collinsworth/Matt McCall/Jordan Cornette

College Countdown — NBCSN/Peacock, 4:30 p.m.

College Countdown — NBCSN/Peacock, 7 p.m.

College Cooldown — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m.

Big XII Conference Tournament

1st Round, T-Mobile Center, Kansas City, MO

Announcers: Mike Monaco/Miles Simon

Arizona State vs. Baylor — ESPN+, 12:30 p.m.

Cincinnati vs. Utah — ESPN+, 3 p.m.

Announcers: Jon Sciambi/Fran Fraschilla//Angel Gray

BYU vs. Kansas State — ESPN+, 7 p.m.

Colorado vs. Oklahoma State — ESPN+, 9:30 p.m.

Colonial Athletic Association Tournament

Championship, CareFirst Arena, Washington, D.C.

Announcers: Dave Ryan/Pete Gillen//Brandon Baylor

Monmouth vs. Hofstra — CBS Sports Network, 7 p.m.

Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 6:30 p.m.

Inside College Basketball: Bracket Week — CBS Sports Network, 9 p.m.

Conference USA Tournament

1st Round, Von Braun Center Propst Arena, Huntsville, AL

Florida International vs. Missouri State — ESPN+, 6:30 p.m.

Jacksonville State vs. New Mexico State — ESPN+, 9 p.m.

Horizon League Tournament

Championship, Corteva Coliseum, Indiana State Fairgrounds, Indianapolis, IN

Announcers: Jordan Bernfield/Randolph Childress

Wright State vs. Detroit Mercy — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Metro Atlantic Athletic Conference Tournament

Championship, Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ

Announcers: Derek Jones/Tim Welsh

Siena vs. Merrimack — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Northeast Conference Tournament

Championship, Steinberg Wellness Center, Long Island University, Brooklyn, New York, NY

Announcers: Jay Alter/Dan Bonner

Mercyhurst at Long Island University — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Southland Conference Tournament

Semifinals, Townsley Law Center, Lake Charles, LA

Announcers: Kevin Fitzgerald/Mark Wise

Texas A&M-Corpus Christi vs. Stephen F. Austin — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Nicholls vs. Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 9:30 p.m.

Southwest Athletic Conference Tournament

2nd Round, Gateway Center, College Park, GA

Alcorn State vs. Prairie View A&M — ESPN+, 2 p.m.

Jackson State vs. Grambling State — ESPN+, 8:30 p.m.

West Coast Conference Tournament

Championship, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV

Announcers: Dave Flemming/Sean Farnham

Gonzaga vs. Santa Clara — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Studio Shows

The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.

College Basketball Live Scoreboard — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 p.m.

Women’s

American Conference Tournament

1st Round, Legacy Arena at the Birmingham-Jefferson Convention Complex, Birmingham, AL

Announcers: Sam Gore/Brooke Weisbrod

Charlotte vs. Florida Atlantic — ESPN+, 1 p.m.

Temple vs. Tulane — ESPN+, 3:30 p.m.

Big Sky Conference Tournament

Semifinals, Idaho Central Arena, Boise, ID

Announcers: Tracy Warren/Krista Redpath

Idaho vs. Sacramento State — ESPN+, 2 p.m.

Montana State vs. Eastern Washington — ESPN+, 4:30 p.m.

Conference USA Tournament

1st Round, Von Braun Center Propst Arena, Huntsville, AL

Delaware vs. Kennesaw State — ESPN+, 12:30 p.m.

Jacksonville State vs. Texas-El Paso — ESPN+, 3 p.m.

Horizon League Tournament

Championship, Corteva Coliseum, Indiana State Fairgrounds, Indianapolis, IN

Announcers: Chuckie Kempf/Brenda VanLengen

Wisconsin-Green Bay vs. Youngstown State — ESPN2/ESPN Unlimited, noon

Mountain West Conference Tournament

Championship, Thomas & Mack Center, University of Nevada, Las Vegas, Paradise, NV

Air Force vs. Colorado State — CBS Sports Network, 9:30 p.m.

Southland Conference Tournament

Quarterfinals, Townsley Law Center, Lake Charles, LA

Texas-Rio Grande Valley vs. Northwestern State — ESPN+, noon

Stephen F. Austin vs. Nicholls — ESPN+, 2:30 p.m.

Southwest Athletic Conference Tournament

2nd Round, Gateway Center, College Park, GA

Bethune-Cookman vs. Florida A&M — ESPN+, 11 a.m.

Mississippi Valley State vs. Arkansas-Pine Bluff — ESPN+, 5:30 p.m.

West Coast Conference Tournament

Championship, Orleans Arena, Orleans Hotel and Resort, Paradise, NV

Announcers: Krista Blunk/Carolyn Peck

Oregon State vs. Gonzaga — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.